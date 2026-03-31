“産まない”選択を裏切ったのは、信じていた夫 父親願望を募らせた夫は避妊具に細工をし…
ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？−DINKsのトツキトオカ−」（毎週月曜夜11時06分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
“産まない”選択を裏切ったのは、信じていた夫だった…。モラハラ夫、毒母、ストーカー女……多様な生き方のリアルな苦しみと希望を描き出す社会派ヒューマンドラマ。
【動画】“産まない”選択を裏切ったのは、信じていた夫 父親願望を募らせた夫は避妊具に細工をし…
結婚5年目のDINKs夫婦・アサと哲也。毒親の過去から「子供は持たない」と誓うアサをよそに、父親願望を募らせた哲也は避妊具に細工をし、妻に望まぬ妊娠をもたらす。
診察先の産婦人科には哲也の高校時代の後輩・沙也香が勤務しており、夫の裏切りと過去を知る女の存在が、アサの人生を大きく狂わせていく。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
金沢アサ…宮澤エマ
金沢哲也…浅香航大
緒方誠士…北山宏光
宇都宮沙也香…秋元真夏
梨田明…前原瑞樹
青田雪乃…皆本麻帆
山内敏信…吉田ウーロン太
松原愛子…西田尚美
“産まない”選択を裏切ったのは、信じていた夫だった…。モラハラ夫、毒母、ストーカー女……多様な生き方のリアルな苦しみと希望を描き出す社会派ヒューマンドラマ。
【動画】“産まない”選択を裏切ったのは、信じていた夫 父親願望を募らせた夫は避妊具に細工をし…
第1話
結婚5年目のDINKs夫婦・アサと哲也。毒親の過去から「子供は持たない」と誓うアサをよそに、父親願望を募らせた哲也は避妊具に細工をし、妻に望まぬ妊娠をもたらす。
診察先の産婦人科には哲也の高校時代の後輩・沙也香が勤務しており、夫の裏切りと過去を知る女の存在が、アサの人生を大きく狂わせていく。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
金沢アサ…宮澤エマ
金沢哲也…浅香航大
緒方誠士…北山宏光
宇都宮沙也香…秋元真夏
梨田明…前原瑞樹
青田雪乃…皆本麻帆
山内敏信…吉田ウーロン太
松原愛子…西田尚美