旅行に行くため、キャリーバッグの中に旅行先で使うものを詰め込んでいたお姉ちゃん。すると、その様子に気が付いた猫ちゃんが近づいてきて…？自分も一緒について行く気満々な猫ちゃんの光景が、投稿を見た人に笑顔を届けています。投稿を見た人からは、「『私も行くよ！』って言ってそうｗ」「可愛すぎですね」とコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お姉ちゃんが『旅行の準備』をしていたら……猫がとった『可愛すぎる行動』】

旅行へ行くための準備を始めたお姉ちゃん

お姉ちゃんの旅行に付いていく気満々な猫ちゃんたちの光景が微笑ましいと話題になっているのは、Instagramアカウントの『latte_noko_malo』。ある日、旅行に行く準備をするため、キャリーバッグを取り出して荷物をバッグの中に詰めていたお姉ちゃん。旅先で使いそうなものをバッグの中へ綺麗に詰めていたところ、その光景を見守る者が。

それは…キジトラ猫ののこちゃん！お姉ちゃんの旅支度の様子を見ていたのこちゃんは、お姉ちゃんがこれから旅行へ行くと気づいたのか、『まさかの行動』をとり始めたのでした。

自らパッキングされるのこちゃんが可愛い！

旅先で使う荷物をキャリーバッグに詰めているお姉ちゃんを見かけて、そばに近寄ってきたのこちゃん。すると…なんと、のこちゃんは自らキャリーバッグの中に入ってきたそう！

バッグの空いたスペースに上手く収まり、綺麗にパッキングされたのこちゃん。その姿は、「私も一緒に行く」と言い出しそうな雰囲気です。

そんなのこちゃんの様子を見ていたら、なんだか一緒に連れていってあげたくなってしまいます。

ラテちゃんとマロくんも集まってきて…

こっそりとキャリーバッグの中に入って、お姉ちゃんと一緒に旅行に行く気満々なのこちゃん。そんなのこちゃんの他にも、お姉ちゃんと一緒に旅先へついて行きたい猫ちゃんたちが現れたとのこと。それは、茶トラ猫のラテちゃんと茶白猫のマロくん。

のこちゃんがバッグの中から出ていくと、今度はラテちゃんとマロくんがお姉ちゃんのキャリーバッグに近づいてきたとのこと。のこちゃんがパッキングされている光景を見て、自分たちも一緒に連れて行ってもらおうと考えたのでしょうか？

その後、猫ちゃんたちは場所の取り合いを始めたり、荷物を掘ったりと、賑やかにお姉ちゃんの支度をそばで見守っていたそう。こんなに楽しい旅支度なら、おうちを出る前から最高の思い出になりそうです。

お姉ちゃんの旅支度を見守る猫ちゃんたちの光景には、「私も荷物です、みたいな顔してるｗ」「一緒に連れて行きたくなっちゃいますね」「うちも同じ状況になって新幹線に乗り遅れそうになりましたｗ」とコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『latte_noko_malo』では、そんな賑やかで楽しい日々を送る猫ちゃんと家族たちの日常風景が綴られています。

のこちゃん、ラテちゃん、マロくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「latte_noko_malo」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。