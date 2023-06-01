【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

【ネット限定】サッポロ生ビール黒ラベル『エヴァンゲリオン』デザイン缶12本セットBOX [ビール 350ml×6本 500ml×6本 ]

【拡大画像へ】

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に、「サッポロ生ビール黒ラベル」各種が追加された。

注目は「エヴァンゲリオン」デザイン缶の12本セットBOX。また独自開発の“旨さ長持ち麦芽”を使用した「黒ラベル EXTRA FEEL」、ヱビスビールやサクラビールを含むバラエティギフトなどもラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

サッポロ 黒ラベル ギフトセット KS3D [350ml×10本・500ml×2本] [プレゼント ビール ギフト]

サッポロ バラエティギフト 6種12本 飲み比べセット [ビール 黒ラベル ヱビス サクラビール SORACHI]【Amazon.co.jp限定】【ギフト プレゼント に】

黒ラベル EXTRA FEEL エクストラフィール [ビール 350ml×24本]