スッキリとした出で立ちも良いですねえ。

コンシューマー用カメラドローンを長年作り続けてきたDJI、ついに360度カメラ搭載型の「Avata 360」を離陸させます。

飛行しながら機体周囲の全天球映像を撮影できるから、飛ばしながらカメラワークにも気を使う必要が減りました。そして機械式ジンバル部をなくしたおかげで、空力特性にも優れていそうな機体となりました。

搭載しているセンサーは正方形で1.1インチ級。それを2枚。8K/60fps HDR動画、そして1億2000万画素の写真撮影が可能です。

Image: DJI

360度カメラではなく、超広角カメラとして使いたい方もご安心ください。片側のカメラ／レンズだけを使う、シングルレンズモードを備えていますから。

Image: DJI

機体は手で操作するモーションコントローラーで行ないながら、ヘッドセットディスプレイのDJI Goggles 3で自由に全方位を見ることができるのもポイント。従来モデルだと、視野を変えるために機械式ジンバルを動かしたり、機体の姿勢を変える必要がありましたが、Avata 360＋DJI Goggles 3なら、アタマの動きに合わせて映像が変わっていきます。

機体単体は7万7330円（税込）、DJI RC2（スクリーン一体型送信機）付属で11万6380円（税込）。コントローラーやヘッドセットディスプレイをすでにお持ちなら、このお値段で360度カメラを空に放てますよ。

Source: DJI