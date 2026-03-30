ジュニア（旧ジャニーズジュニア）内の一部メンバーをめぐり、SNS上での動画流出が波紋を広げている。複数の人気ユニットがツアーや大きなステージを控える勝負の時期に、ファンからは厳しい声が上がっている。

【写真】ファンのスマホで…賛否を巻き起こしたジュニアの“ファンサ”

指摘される「規律の乱れ」

「問題となっているのは、B&ZAI・鈴木悠仁さんとみられる人物が女性とともに室内で過ごす様子を収めた映像です。動画の出どころは明らかになっていませんが、映像内には鈴木さんの喫煙とみられる場面も含まれており、アイドルとしての振る舞いに疑問を抱く声も少なくありません。また、映像内には他にも複数人の男女が同席しているとの指摘もあり、ファンの間で憶測が飛び交う事態となっています」（芸能ジャーナリスト、以下同）

これを受け、X（旧Twitter）上では、

《大事な時期にプロ意識が低すぎる。周りのメンバーの努力を無駄にしないで》

《ファンが大切にしている場所や時間を台無しにするような行動は控えてほしい》

《デビューやドラマが決まっているメンバーもいるのに、このタイミングで流出はきつい》

と、一部メンバーの自覚のなさを嘆く投稿が相次いでいる。

動画内では顔が明確に映っていない人物もいるが、サンダルや私物、過去の交流関係から特定のメンバーの関与を疑う声も根強い。しかし、現時点で公式な発信があったのは一部に留まっている。

「動画内で不適切な行動があったとみられる鈴木さんについては、公式ブログで『アイドルとして自覚ある振る舞いができていなかった』と事実を認め、謝罪がありました。一方で、関連が指摘されている他のメンバーや関係者については、現時点で真偽を含め一切の公式発表は確認されていません」

現在、多くのジュニアメンバーが春のコンサートツアーや新たなプロジェクトを目前に控えている。事務所側が選抜し、重要なステージに立たせる立場であるからこそ、ファンの間では“プロとして相応しい行動"が厳しく求められている。

「ただし、映像に映る人物の特定についてはSNS上の推測が先行している面も否定できません。公式情報がない中で特定の個人を攻撃するような現状には、注意が必要だと思います」

デビューや大きな仕事が期待されるタイミングでの今回の騒動。ファンの信頼を裏切らない活動が続けられるのか、該当グループの今後の対応に注目が集まっている。