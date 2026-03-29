＜旦那は大っ嫌い！！＞産後、夫婦関係が最悪に。何を言っても喧嘩になる状況、そもそも改善できる？
子どもが生まれて子育てが始まると、ママも疲れやイライラがたまりがちに。旦那さんも仕事に追われるなどして、夫婦ともに気持ちの余裕がない場合もあるでしょう。そうすると喧嘩ばかりになることも。ママスタコミュニティにこんな投稿が寄せられました。
『子どもが産まれてから旦那のことが嫌になりました。子どもは1歳半です。旦那は育児のやり方を注意したり、強く怒ったりして、喧嘩ばかりでもう疲れました。1人になりたかったので、今日は久しぶりに半日旦那に子どもを見てもらいました。自分は毎週会社の飲み会で夜遅くに帰ってくるのに、私には早めに帰れと言いました。結局は11時から17時まで見てくれましたが、帰ってから子どもの機嫌が悪く、私がイライラしていたら「今日はゆっくりしてきたんだからイライラするなよ」と言われました。もう何を言っても喧嘩になります』
産後、旦那が好きじゃなくなった
『産後、妻が旦那嫌いになることはあるから気にしなくていい。慣れない育児を頑張っている妻に寄り添えない旦那がダメ。だいたい、「俺がお前に自由時間を作ってやった」みたいな態度をとる人は、ほぼ役立たず』
『私も父親としての旦那が好きではない。子どもが生まれるまでは好きだったのになぁ』
多くの家庭では、ママの方が子育てをする時間は長いでしょう。旦那さんも仕事をしているとはいえ、帰宅をした後や休日も育児しないとなると、ママの気持ちもスーッと冷めてしまうのでしょう。ママが育児で大変な思いをしていても、優しい言葉かけがない、手伝おうともしない旦那さんならば、ママもイラッとしますよね。旦那さんのことが嫌いになるのは珍しいことではないかもしれません。
旦那さんなりに気遣ってくれている？
『旦那さんも、いろいろ言いながらも6時間も1人でお子さんの面倒を見てくれたんでしょ？ いい旦那さんじゃん』
『感謝は言うべきだと思う。お互いの子どもだし、普段感謝なんて言われていないのになぜ？ と思うかもしれないけれど、それがお互いのためにはいいと思うよ。育児の大変さ、家事の大変さをわかってもらうには手伝ってもらうしかないけれど、それを知るには、感謝を伝えて自ら手伝ってもらうようにした方がいい』
投稿者さんは旦那さんと喧嘩をしてしまい、今回も旦那さんから「ゆっくりしてきたのだから、イライラするな」と言われています。旦那さんは頻繁に飲みに行っているようですから、投稿者さんにとっては「あなたに言われたくない」と思うようなことでしょう。でも旦那さんなりに、6時間も1人で子どもを見てくれました。今後も旦那さんを頼りにしたいならば、感謝の気持ちは素直に伝えた方がよいかもしれませんね。そうすれば旦那さんも悪い気はせず、またこのような時間を作れるように動いてくれるのではないでしょうか。
夫婦ともに余裕がない。お互いにリフレッシュを
『日中マンツーマンでの家事育児が辛いなら、一時預かりやハウスキーパー、シッターさんなどを頼った方がよさそうじゃない？』
『有料のサービスに子どもをお願いして、夫婦別々でもゆっくり休んでみるのはどうかな。子どもは可愛いし楽しいこともあるけれど、変化が大きくてストレスがたまりやすいとも思うから、2人ともゆっくり休んでみるのもいいんじゃないかな』
投稿者さんは日々育児や家事に追われていますが、旦那さんはほとんど手伝いもせず、むしろ子育てについてあれこれ口出ししてくる状況です。それではストレスがたまるのも当然ではないでしょうか。ただ旦那さんも仕事を抱えているでしょうし、投稿者さんと衝突ばかりで、うまくいかないことにイライラしているのかもしれません。
このような2人に大切なのは、子どもがいる状況から離れて、ストレスを発散したり、リラックスしたりすることではないでしょうか。子どもを預かってくれるサービスや家事代行などを利用すれば、それを叶えることもできそうですね。お金はかかりますが、イライラして喧嘩ばかりの生活を改善したいと思うならば、少しでも環境を変えることでしょう。旦那さんと話して、お互いに好きなことをする時間を作れることを願っています。