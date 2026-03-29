アクサレディス

国内女子ゴルフツアー・アクサレディス最終日が29日、宮崎のUMKカントリークラブ（6539ヤード、パー72）で行われ、2打差の5位から出た永峰咲希（ニトリ）が1イーグル、6バーディー、2ボギーの「66」で回り、通算13アンダーでツアー4勝目を挙げた。地元で見事な逆転劇を見せた永峰には、優勝賞金1800万円に加え、「宮崎牛」一頭分など豪華な副賞が送られた。

宮崎出身の30歳・永峰は前半9ホールを1バーディー、1ボギーのイーブンで回った。サンデーバックナインに入ると、10番パー5でイーグルを奪取。11番パー4こそボギーを叩いたものの、12番パー4ですぐにバーディーを奪った。圧巻だったのは最後の4ホール。15番から4連続バーディーで一気に申ジエを抜き去り、地元で4勝目を飾った。

賞金総額1億円の今大会。永峰は優勝賞金として1800万円を獲得した。さらに副賞として（株）ミヤチクから「宮崎牛」一頭分が提供された他、宮崎県知事賞として宮崎特産の「完熟マンゴー太陽のタマゴ」、宮崎市長賞として「宮崎県産うなぎ」、宮崎商工会議所会頭賞として宮崎特産の「宮崎キャビア1983 プレミアム」が贈られた。



（THE ANSWER編集部）