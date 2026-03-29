篠田麻里子、再婚を発表 元AKBメンバーから祝福の声 高橋みなみ「おめでとうございます」
元AKB48で俳優・タレントの篠田麻里子（40）が29日、自身のインスタグラムを更新し、再婚を発表。元AKB48メンバーからも祝福の声が寄せられている。
【画像】篠田麻里子が再婚発表 ご報告全文
篠田は「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」と報告。「引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
この報告に対し、元AKB48の高橋みなみ（34）は「おめでとうございます」と祝福。元SKE48・AKB48の松井珠理奈（29）は「まりちゃんおめでとう」とメッセージを送った。
【画像】篠田麻里子が再婚発表 ご報告全文
篠田は「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」と報告。「引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
この報告に対し、元AKB48の高橋みなみ（34）は「おめでとうございます」と祝福。元SKE48・AKB48の松井珠理奈（29）は「まりちゃんおめでとう」とメッセージを送った。