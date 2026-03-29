3月29日12時15分から行われた「AnimeJapan 2026」内のスペシャルステージイベントにて、TVアニメ『正反対な君と僕』第2期の放送が発表された。

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本作は、『ジャンプ＋』にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マカデミー賞」作品賞など数多くのマンガ賞を受賞し、累計発行部数160万部（電子版を含む）を超える阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化するもの。いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。正反対な2人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディだ。

あわせて公開された第2期放送決定PVでは、鈴木と谷の“これまで”を辿りながら、ふたりを取り巻く個性豊かな仲間たちと繰り広げる第1期の名場面が凝縮。これまでの歩みを振り返りつつ、第2期への期待を感じさせる映像となっている。

なお、TVアニメ『正反対な君と僕』第2期は7月5日よりMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜17時から放送となる。さらに、ABEMA、Prime Videoにて毎週日曜17時30分から最速配信される。続報は今後公式サイトおよび公式X（旧Twitter）などで発表されていく。

また、第1期の再放送も決定。4月7日よりMBSにて毎週火曜深夜3時30分から放送される。（文＝リアルサウンド編集部）