探し回ってよかった〜！「そりゃ売り切れるわけだよ…」まるで工芸品みたいな100均新作グッズ
商品情報
商品名：一段重箱（仕切付）
価格：￥770（税込）
サイズ（約）：20cm×20cm×5.8cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480890920
そりゃ売り切れるわ…ダイソーの工芸品のような新作商品をチェック！
ダイソーで見つけた『一段重箱（仕切付）』は、まるで工芸品のような美しさで、見つけた瞬間つい感動してしまうアイテム。
発売後すぐ品薄状態になるほど人気で、筆者もダイソーアプリを駆使して何店舗も探し、ようやく発見しました。
筆者が訪れた店舗では、お盆などが陳列されているコーナーに並んでいました。お値段￥770（税込）です。
近くで見てみると、所々ささくれが気になり、特に仕切り部分に多い印象。
やすりで整えるとさらに安心して使えるかと思います。
また、仕切り部分は水がしみこみやすいため、少しカビが心配…さっと洗ってしっかり乾かすのがポイントです。
ちなみに、重箱サイズは約20cm×20cm×5.8cmです。
角には補強用なのか、木パーツが埋め込まれていました。こういった心遣いも嬉しいポイントです。
高級感が漂う！ダイソーの『一段重箱（仕切付）』
料理を詰めてみるとこんな感じに。まるで和食料理屋さんのような雰囲気になり、気分が上がります♪
小鉢と組み合わせれば、より上品な演出ができそう。お花見やおうちランチなどでも活躍しますよ。
今回はダイソーの『一段重箱（仕切付）』をご紹介しました。
ダイソー商品とは思えないほど、工芸品のような高級感のある質感とデザインがGOOD。
和食の雰囲気をぐっと引き立ててくれます。
一人前が収まるサイズ感で、コンパクトながら存在感のあるアイテム。人気が出るのも納得のクオリティです。
日常使いにはもちろん、ピクニックなどの特別な日にもおすすめですよ。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。