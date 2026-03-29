探し回ってよかった〜！「そりゃ売り切れるわけだよ…」まるで工芸品みたいな100均新作グッズ

ダイソーで手に入る一段重箱は、まるで工芸品のような美しさと使いやすさを兼ね備えた逸品。和食やお弁当の盛り付けに最適で、日常使いはもちろん、ピクニックなどにも活躍。100円ショップのアイテムとは思えない上品なデザインで、発売後すぐ品薄になったのも納得です。注目の新作商品なので、この機会に要チェック！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：一段重箱（仕切付）

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：20cm×20cm×5.8cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480890920

そりゃ売り切れるわ…ダイソーの工芸品のような新作商品をチェック！

ダイソーで見つけた『一段重箱（仕切付）』は、まるで工芸品のような美しさで、見つけた瞬間つい感動してしまうアイテム。

発売後すぐ品薄状態になるほど人気で、筆者もダイソーアプリを駆使して何店舗も探し、ようやく発見しました。

筆者が訪れた店舗では、お盆などが陳列されているコーナーに並んでいました。お値段￥770（税込）です。

近くで見てみると、所々ささくれが気になり、特に仕切り部分に多い印象。

やすりで整えるとさらに安心して使えるかと思います。

また、仕切り部分は水がしみこみやすいため、少しカビが心配…さっと洗ってしっかり乾かすのがポイントです。

ちなみに、重箱サイズは約20cm×20cm×5.8cmです。

角には補強用なのか、木パーツが埋め込まれていました。こういった心遣いも嬉しいポイントです。

高級感が漂う！ダイソーの『一段重箱（仕切付）』

料理を詰めてみるとこんな感じに。まるで和食料理屋さんのような雰囲気になり、気分が上がります♪

小鉢と組み合わせれば、より上品な演出ができそう。お花見やおうちランチなどでも活躍しますよ。

今回はダイソーの『一段重箱（仕切付）』をご紹介しました。

ダイソー商品とは思えないほど、工芸品のような高級感のある質感とデザインがGOOD。

和食の雰囲気をぐっと引き立ててくれます。

一人前が収まるサイズ感で、コンパクトながら存在感のあるアイテム。人気が出るのも納得のクオリティです。

日常使いにはもちろん、ピクニックなどの特別な日にもおすすめですよ。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。