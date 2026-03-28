「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースが２戦連続の逆転勝利で連勝を飾った。２６日の開幕戦も８−２の逆転勝ちだった。

本拠での開幕ゲーム（２６日）にはドジャース奥さま会も勢ぞろい。ロサンゼルス発の人気ブランド、ＧＵＥＳＳとコラボしたウエスタン風のイベントも開催されたようだ。

部屋は西部劇に出てきそうな看板や扉でデコレーションされ、奥さま会メンバーには、カウボーイハットをカスタムする贈り物。バッグやブーツもギフトに。子供たちも大喜びで、西部劇の舞台のような部屋でプリクラで撮影するなど楽しんだ。

フリーマンの妻チェルシーさんは息子３人を連れ、観戦。息子たちはパパの背番号５のユニホームにベージュのハーフパンツ。チェルシーさんはデニム調のシャツ＆デニムにＣＥＬＩＮＥ（セリーヌ）のスニーカー。ＳＮＳの写真には、エドマンの妻クリスティンさんが「目が眩む美しさ♥」、スミスやベシアの妻も「♥♥」、昨年１１月に婚約を発表したラッシングの恋人ケイトリンさんも「ゴージャス♥」とうっとりした。

マンシーの妻ケリーさんは子供たちとお揃いの背番号１３入りのスウェット上下でキュートな姿を披露している。