「心ない言葉が見受けられる」水戸が報告。SNS上での誹謗中傷に警鐘「安心して応援できる環境を」
水戸ホーリーホックは３月28日、公式Xを更新し、SNS上での言動に関する注意喚起の声明を発表した。
クラブは「【水戸ホーリーホックからSNSに関するお願い】」と題し、「SNS上において、一部ではありますが、ファン・サポーター同士での心ない言葉や誹謗中傷と受け取られる投稿が見受けられます」と現状を説明した。
そのうえで、「水戸ホーリーホックは、すべての方が安心して応援できる環境を大切にしています。SNS上においても、互いを尊重する言葉と行動をお願いいたします」と呼びかけ、オンライン上でも節度ある言動を求めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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そのうえで、「水戸ホーリーホックは、すべての方が安心して応援できる環境を大切にしています。SNS上においても、互いを尊重する言葉と行動をお願いいたします」と呼びかけ、オンライン上でも節度ある言動を求めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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