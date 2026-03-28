飼い主さんだと気付かなかったスタンダードプードルさんのリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿には「チラ見してるｗｗ」「可愛すぎ」「完全に置物」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夜、大型犬に車の中で待ってもらった結果→戻ると運転席にいて…まさかの『知らない人が来た』と警戒する光景】

車に戻ってみたら…

Instagramアカウント「vanilla.cocoa.c.c」の投稿主さんは、スタンダードプードルのVanillaちゃん、バーニーズマウンテンドッグのCocoaちゃん、トイプードルのCookieちゃん、ミニチュアダックスフンドのChicoちゃんの日常を紹介しています。今回の主役は、Vanillaちゃんです。

ある夜、Vanillaちゃんと一緒に車で出かけたという投稿主さん。ちょっとした用事のため、少しの間Vanillaちゃんを車に残しておいたそうです。戻ってみると、そこには運転席に座るVanillaちゃんの姿が…。投稿主さんのことを待ちきれなくて、運転席に座ってしまったのかもしれません。

しかし、あたりは暗く、Vanillaちゃんは投稿主さんを飼い主だと認識できませんでした。

全力警戒で知らんぷり！？

投稿主さんが車に近づくと、「やばい、知らない人が来た…」とばかりに固まってしまったというVanillaちゃん。あからさまに目をそらし、置物のように身動きひとつ取らなかったといいます。

フリーズしたままチラチラ投稿主さんを伺うVanillaちゃんは、まるで人間のよう。気まずそうな雰囲気を漂わせていたそうです。可愛らしいリアクションに、思わず笑ってしまうワンシーンなのでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「おとなしくてお利口！」「ぬいぐるみみたいで可愛いw」などさまざまな反響がありました。

同居犬との微妙な距離感

別の日には、Cocoaちゃんをお迎えしたときの様子を紹介。３歳の時にお家にやってきたCocoaちゃんは、先輩犬であるVanillaちゃんと遊びたくて視線を送り続けていたといいます。

しかし、Vanillaちゃんの方はというと…。奥手な性格のVanillaちゃんは、Cocoaちゃんに対して心を開いていなかったようです。「誰やねん、お前…」とばかりの冷たい表情で、一定の距離を取っていたとか。

なお、現在の2匹はとっても仲良しなのだそう。久々に過去の動画を見ると、なんだか懐かしい気持ちになる…と綴った投稿主さんなのでした。

Instagramアカウント「vanilla.cocoa.c.c」には、わんこたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「vanilla.cocoa.c.c」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。