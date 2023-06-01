森保監督はスコットランド戦の前日会見に臨んだ

日本代表の森保一監督が現地時間3月27日、グラスゴーのハムデンパークで、スコットランド戦に向けた前日会見に臨んだ。

北中米ワールドカップに出場する強豪との一戦に向けて「素晴らしい対戦相手と、歴史のあるフットボールの国で試合できることを嬉しく思います」と心待ちにした。

明日の試合は、特別に交代枠11人を設けていることを明かした指揮官。久保建英（レアル・ソシエダ）や南野拓実（モナコ）が負傷離脱中のシャドーについて言及。これまでの練習では、サイドが本職の三笘薫や伊東純也、さらには22歳の佐野航大や21歳の塩貝健人を試す場面もあった。

「最終的にどの選手を起用するかは今日のトレーニングで決めていきたいが、南野が招集できないという部分においては、試さないといけない所があるかなと思っています。三笘や伊東は個の力で局面を突破して、攻撃で得点を奪うことができる選手。ただ鈴木唯人や藤田譲瑠チマであったり、（佐野）航大であったり、町野であったり、塩貝であったり、後藤啓介もそうですし、シャドーをできる選手が多いので起用を色々考えていきたい」

また今回は遠藤航が負傷離脱中のため、不在となっていたキャプテンについては堂安律を指名。谷口彰悟や伊東純也らベテランもいる中、27歳の堂安を選んだ理由を明かした。

「チームキャプテンとして堂安律に伝えています。ベテランやキャップ数で選ぶことも考えましたが、私が東京五輪からA代表で2期連続で監督として長く戦っている中で、律のリーダーシップを見ていますし、チーム作りも分かってくれていると思います」

FIFAランク38位のスコットランドは、1998年のフランス大会以来、28年ぶりにW杯に出場する。同19位の日本代表はこれまで3度対戦し、1勝2分け。同チームとの対戦は2009年以来となる。北中米W杯のグループステージではC組に入り、ブラジル、モロッコ、ハイチと対戦。F組の日本が1位か2位で突破した場合、決勝トーナメント1回戦でスコットランドと激突する可能性もある。

「攻撃も守備もダイナミックなプレーをしてくるチームだと思っています。W杯基準のハイインテンシティーの戦いができると思っています。激しい戦いになると思いますが、W杯に向けての戦術的な部分、経験値を上げていくという部分を考えながら、ベストを尽くしていきたい」（FOOTBALL ZONE編集部）