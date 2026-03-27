初回視聴率13.5％、その後も10〜12％台と、まずまず好調をキープしている仲野太賀（33）主演のNHK大河「豊臣兄弟！」（数字はビデオリサーチ調べ、関東地区）。3月29日放送の第12回で、いよいよ吉岡里帆（33＝写真）が演じる、主人公・豊臣秀長の妻となる慶（ちか）が初登場とあって、「視聴率上昇の“起爆剤”になるかもしれません」と元テレビ誌編集長がこう続ける。

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「白石聖さんが好演した秀長の幼なじみ“直”が第8回（3月1日放送）で突然の死。ショックで“直ロス”に陥った視聴者の嘆きの声がネット上にあふれ返りましたが、吉岡さんの登場で癒やされる人も多いのでは。白石さんの抜けた穴を埋めてくれるでしょう」

秀長の《セカンドラブストーリーが始まる》なんて期待に胸を躍らせる声も高まっているが、その一方で、予告編を見て《最初は吉岡里帆さんと気づかなかった》なんてちょっと気になる書き込みも……。

「《木村佳乃さんかと思った》なんてコメントも見かけましたが、どうやら、いつも以上に痩せているんじゃないかと、忙しすぎる吉岡さんの体調を心配するファンが多いようですね」（前出の元テレビ誌編集長）

確かに、2024年4月に事務所を移籍してからの吉岡は大忙し。25年は、映画だけでも2月公開の「ファーストキス 1ST KISS」など3本に出演し、今年も3月27日公開の「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」に、今年公開予定の「シャドウワーク」も。

地上波ドラマは、25年1月期のTBS系日曜劇場「御上先生」、11〜12月のNHK夜ドラ「ひらやすみ」に加えて、11月配信のNetflixドラマ「イクサガミ」にも出演。その間、番宣でバラエティー番組にも顔を出しながら、「豊臣兄弟！」だ。

「痩せても不思議じゃないほどのハードスケジュールですが、吉岡さんが痩せたのは『ストリート・キングダム』の役づくりでは？ 昭和のインディーズバンドのベーシスト役ですからね。吉岡さんが役によって体形を変える、5〜6キロぐらいは体重を落としてボディーメークするというのは知られた話ですし」（スポーツ紙芸能デスク）

とはいえ《本当に過労で痩せたんじゃ？》と不安がる向きも少なくない。

「吉岡さんは絶対に弱音を吐かない“タフガイ”です。女優さんに“ガイ”というのも変ですけど、メキシコから帰国した成田空港から、そのまま仕事で台湾に飛ぶなど体力的にも男性顔負け。かつて映画で共演した中村倫也さんも『弱いところを人に見せない』と驚いていたほどですが、今は事務所を移籍して余計に気合が入っているでしょうし、まだ無名の時代に京都から深夜バスで東京に通っていた苦労人だからこそ、本当に無理をしていないか……そりゃ心配になりますよね」（大手芸能事務所マネジャー）



“ド根性”の吉岡の登場で「豊臣兄弟！」の数字も爆上がりとなるか。

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