2026年5月3日、世界スーパーバイク選手権（WSBK）第4戦・ハンガリーラウンドで中国の張雪オートバイ（張雪機車、ZXMOTO）チームが途中リタイアに終わったことが中国のSNS・微博（ウェイボー）で注目を集めている。張雪オートバイチームは、WSBK第2戦のポルトガルラウンド・WorldSSPクラスで2レース連続優勝を果たすなど、ドゥカティ、ヤマハ、カワサキなど日本や欧州の名門ブランドが独占していた中に中国勢が初めて風穴を開けるよ