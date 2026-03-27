＜中間速報＞入谷響が単独トップ ルーキー鳥居さくら、復帰戦の大山志保らも上位
＜アクサレディス 初日◇27日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、2年目の飛ばし屋・入谷響が6アンダー・単独首位に立っている。
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1打差2位タイに申ジエ（韓国）とルーキーの鳥居さくら。2打差4位タイには約10カ月ぶり復帰の大山志保、臼井麗香、山内日菜子、穴井詩、山路晶、皆吉愛寿香が続いている。昨年覇者の工藤遥加、2連勝を狙う笠りつ子、女王・佐久間朱莉らはイーブンパー・48位タイ。菅楓華は1オーバー・69位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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