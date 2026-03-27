當真あみのスーツ姿がイケメンすぎ！ 「かっこいい」の声殺到
女優の當真あみが26日にInstagramを更新。スーツ姿を披露すると、ファンから「かっこいい」の声が相次いだ。
【写真】撮影のため真夏にセーター＆マフラーを身に付けた當真あみ
當真が投稿したのはファッション誌『25ans』（ハースト婦人画報社）からのソロショット。写真にはBURBERRYのスリーピーススーツを着た當真の凛々しい姿が収められている。投稿の中で彼女は「普段こんなかっこいい衣装を着ることがないので、一番お気に入りのカットになりました笑」とつづっている。
イメージ激変のスーツ姿にファンからは「かっこいい」といった称賛や「イケメン」「良く似合っていて素敵です」「役でこうゆうあみちゃん見たみたいな〜」などの反響が寄せられている。
■當真あみ（とうま あみ）
2006年11月2日生まれ。沖縄県出身。地元・沖縄で中学2年の時にスカウトされ芸能界入り。翌年のリクルートの企業CMでデビューを果たした。女優としてドラマ『妻、小学生になる。』（2022年）、映画『水は海に向かって流れる』（2023年）などにも出演。4月にはドラマ『無垢なる証人』（テレビ朝日系）が放送され、映画『人はなぜラブレターを書くのか』の公開も控えている。
引用：「當真あみ」Instagram（@ami_touma_）
【写真】撮影のため真夏にセーター＆マフラーを身に付けた當真あみ
當真が投稿したのはファッション誌『25ans』（ハースト婦人画報社）からのソロショット。写真にはBURBERRYのスリーピーススーツを着た當真の凛々しい姿が収められている。投稿の中で彼女は「普段こんなかっこいい衣装を着ることがないので、一番お気に入りのカットになりました笑」とつづっている。
■當真あみ（とうま あみ）
2006年11月2日生まれ。沖縄県出身。地元・沖縄で中学2年の時にスカウトされ芸能界入り。翌年のリクルートの企業CMでデビューを果たした。女優としてドラマ『妻、小学生になる。』（2022年）、映画『水は海に向かって流れる』（2023年）などにも出演。4月にはドラマ『無垢なる証人』（テレビ朝日系）が放送され、映画『人はなぜラブレターを書くのか』の公開も控えている。
引用：「當真あみ」Instagram（@ami_touma_）