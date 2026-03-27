タレントのぺえが占いにどっぷり依存していた過去を告白した。

3月26日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が最終回を迎えた。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

街頭インタビューで「占いで別れを予言された」という女性のエピソードが紹介されると、スタジオではぺえの占い依存の話題に。ぺえは、YouTubeのタロット占いチャンネル「あんずまろん」に一時期猛烈にハマっていたと明かし、「私、一時期洗脳されすぎて、大変だったよ」と回想。RIHOからも「家に行ったら絶対『あんずまろん』が流れてた」と証言が飛び出し、来客中も構わず占いを見続けるほどの執着ぶりだったことが露呈した。

当時は「『あんまろ』を見ないと始まらない」という心理状態だったぺえだが、現在は「そんな3択で分かるか」と冷静さを取り戻している様子。占いに縋ってしまうのは、決まって「恋愛をしている時」だったと語り、迷える恋心が生んだ地獄のような依存生活を振り返った。