高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。第98回選抜高校野球大会の準々決勝4試合の勝敗を予想した。

【第1試合】中京大中京（愛知）―八戸学院光星（青森）

八戸学院光星は「菅沼くんいいバッターですよ。勝負強い」と、滋賀学院戦で2安打3打点の1番・菅沼晴斗、中京大中京は帝京戦で4安打5出塁の田中大晴の名前を挙げ、「2人のどっちが打つか見たい」と“1番打者対決”に注目した。勝利は僅差で八戸学院光星を予想した。

【第2試合】智弁学園（奈良）―花咲徳栄（埼玉）

花咲徳栄は日本文理戦で4安打5出塁。岩井監督の次男・虹太郎に注目。対する智弁学園はエース左腕・杉本真滉が神村学園戦で143球を投げているが、中1日空いており、準々決勝も先発することを前提に勝つのは「若干、智弁か」と予想した。

【第3試合】専大松戸（千葉）―山梨学院（山梨）

「菰田、桧垣と“飛車角”抜きでもここまで来た戦力は凄い」と関東王者・山梨学院の戦いぶりを称えながらも「さすがに専大松戸が相手だと厳しい気がする」と、専大松戸の勝利を予想した。

【第4試合】英明（香川）―大阪桐蔭（大阪）

かみじょうは「非常にいい野球をしてめっちゃ強い」と英明を高評価した。一方で三重戦では「エースの吉岡くんが先発したが大阪桐蔭らしくない野球をやっていた」と、バッテリーミスなどが出た大阪桐蔭の試合を振り返った。三重の強さを認め、4カード中一番悩んだが、初戦の熊本工戦で3安打完封した2年生左腕・川本晴大が先発することを前提に大阪桐蔭の勝利を予想した。