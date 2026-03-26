【親子でお出かけ】「しまじろう」の期間限定コラボカフェ『Cafe & Shimajiro』レポート

親子で「ときめく」春休み！ 原宿に『しまじろう』の限定カフェが登場

暖かな日ざしに春の訪れを感じる季節、いよいよ春休みですね！「子どもといっしょにどこへ出かけよう？」と計画を立てているパパ・ママも多いのではないでしょうか。

せっかくのお出かけ、子どもが喜ぶのはもちろんだけど、大人だってオシャレな空間でおいしいものを食べてリフレッシュしたい……。そんな欲張りな願いを叶えてくれるスポットが、原宿に誕生しました！

洗練された空間と本格的なメニューで、「子どもといっしょに、大人も心から楽しめる」のが最大の魅力。オープン前から話題を呼んでいたお店に行ってきました！

期間限定のカフェ『Cafe & Shimajiro』

©Benesse Corporation 1988-2026 / しまじろう

3月19日（木）から期間限定でオープンしている『Cafe & Shimajiro』。

2028年に誕生40周年を迎える「しまじろう」から、大人の日常にも寄り添う新ブランド『&しまじろう』がデビューしたことを記念したコラボカフェです。

©Benesse Corporation 1988-2026 / しまじろう

キャラクターカフェと聞くと「子ども向け」というイメージが強いかもしれませんが、ここは洗練されたデザインと本格的なメニューで、「自分も子どもも、同じ熱量で楽しめる」。そんな、親子にとって心地よい世界観の場所になっていました。

会場は、原宿の「café STUDIO」。店内は『&しまじろう』の洗練された世界観が広がり、落ち着いて食事を楽しめる雰囲気です。

キッズチェアや個室（１室）もあり。

編集部おすすめ！ 親子で頼みたい注目メニュー

メニューは、見た目のさはかわいさはもちろん、味も本格的。今回は2品をいただきました。



1. 「キッズプレート & Shimajiro」／1760円

しまじろうをイメージした鮮やかな黄色のターメリックライスに、彩り豊かな野菜カレーを合わせた一皿。いちご、ぶどう、デコポンの入ったサラダはオレンジドレッシングあえで、食べやすいデザート感覚。

カレーのルウはりんご、バナナ、マンゴー、パインなどが入った、子どもが大好きな甘め味。星形にんじんやパプリカ、ブロッコリー、ズッキーニなど、たっぷりの野菜も、しまじろう効果でパクパクと食べられそう（ターメリックライスにのったしまじろうのシートも食べられます）。

恐竜の形のナゲットや、タコさんウインナーも入ったわくわくのプレートで、子どもたちの笑顔も広がりそう！

2. 「カフェラテ & Shimajiro」／935円

大人のカフェタイムにぴったりなのがこちら。しまじろうのフェイスアートが施された、飲むのがもったいないほどキュートなラテです。優しいミルクの味わいに、ママやパパの心もほっと解きほぐされるはず。

©Benesse Corporation 1988-2026 / しまじろう

ほかにも、

チーズバーガーに特製バターチーズソースをぜいたくにかけた「チーズメルトバーガー & Shimajiro」（2145円）や、「しまじろう」のフェイスアートや⾊とりどりのフルーツが目を引く「パンケーキ & Shimajiro」（2200円）、たっぷりのいちごにぶどう、バナナ、いちごアイスを合わせた「ケーキパフェ & Shimajiro」（1540円）などワクワクのラインナップが楽しめます。

※しまじろうとのコラボメニュー以外の提供もあり



店内では、マグカップ（1200円）やキャンバストートバッグ（2000円）など、日常使いしたくなるデザインのオリジナルグッズも販売されています（数量限定）。

混み合う可能性もあるので、公式サイトから予約をするのがおすすめ。

春休みのお出かけに、親子で「ときめくひととき」を過ごしてみて。

※本文内の価格はすべて税込み表記です。



INFO



「Cafe & Shimajiro（カフェ アンド しまじろう）」



開催期間： 3月19日（木）〜4月5日（日）

営業時間： 11：30〜21：00 (L.O. 20：00)

所在地： café STUDIO（東京都渋谷区神宮前4-31-10 ＹＭスクエア原宿 1F）

アクセス： 明治神宮前駅 徒歩4分、原宿駅 徒歩6分

公式HP：https://shimajiro.benesse.ne.jp/andshimajiro/cafe/

ⓒBenesse Corporation / しまじろう