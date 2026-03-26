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YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【一瞬で変化する!?】金本知憲が体感したスゴ技整体｜肩関節と首のセルフケアも紹介」を公開した。関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、元プロ野球選手の金本知憲氏と下柳剛氏をゲストに迎え、肩や首の不調を改善する関節整体の施術と、手軽に取り組めるセルフケアを紹介している。



動画では、角田氏が金本氏の肩関節へアプローチするところからスタート。インナーマッスルがうまく機能せず、腕の重みがダイレクトにかかっていた状態から、施術によって腕がスムーズに上がるようになる。その劇的な変化を目の当たりにした下柳氏は「全然上がるやん」と驚きの声を上げた。続いて、角田氏は首の詰まり感を解消しセルフケアを伝授。右手を首の左側に添え、頭を左肩へ向かって倒すことで、首の関節の可動域訓練ができると解説している。



さらに、肩関節周りの癒着を防ぐための動きも紹介。肩の窪みや出っ張りを指で押さえながら、腕を内側に回すアイーンのような動きや、クロールを泳ぐように腕を大きく回すことで、自分自身で関節をはめることができるという。



施術後、立ち上がった金本氏は、体の歪みが整ったことで「膝が入ってる感じ」と、本来の姿勢や歩き方を取り戻した感覚に驚きを見せた。



「これだけで剥がれるのがいまだに不思議」と、金本氏が感動した関節整体。毎日の不調を和らげる習慣として、動画内で紹介されたセルフケアを日々の生活に取り入れてみてはいかがだろうか。