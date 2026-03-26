関東の鉄道54路線が「クレカ乗車」可能に

小田急電鉄や東京メトロなど関東の鉄道事業者11社局は2026（令和8）年3月25日（水）、クレジットカードなどのタッチ決済による、後払い乗車サービスの相互利用をスタートしました。

【かなり便利に！】これが相互直通運転での「クレカ乗車」の例です（図・写真で見る）

クレジットカードなどによる運賃の後払い決済サービスは、これまでに京王電鉄、京浜急行電鉄、西武鉄道、東急電鉄、東京都交通局、横浜高速鉄道の6事業者が、タッチ決済サービスなどを手掛けるQUADRAC社（東京都中央区）と連携して先行導入していました。

今回は新たに小田急電鉄、小田急箱根、相模鉄道、東京メトロ、東武鉄道の5者がサービスを導入します。これにより、関東エリアでは11社局、54路線、729駅でタッチ決済での乗車が可能に。

乗車券や交通系ICカードがなくてもクレジットカードで乗車できるため、「特に海外からの観光客などはスムーズに乗車ができるようになり、また券売機での案内など、駅員の業務の省力化にもつながるでしょう」（東急電鉄担当者）など、事業者側のメリットについても期待がかかります。

また、対応する事業者間での相互直通運転などにも対応しており、複数の鉄道会社にまたがる路線を利用しても、入場時にタッチしたクレジットカードで、そのまま降車駅の改札を出られるようになります。乗り換えのため改札を一度出場する必要がある駅でも、一定の時間内で乗り換えれば運賃が通算される仕組みにもなっています。

利用できるのはタッチ決済対応のカード（クレジット・デビット・プリペイド）や、カードが設定されたスマートフォンなど。対応ブランドはVisa、マスターカード、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ、ディスカバーカード、UnionPayの7つです。

運賃は大人普通旅客運賃（10円単位）のみの適用で、小児運賃の設定はありません。また、利用履歴はQUADRAC社が運営するウェブサイト「Q-move」に会員登録することで確認できます。

一方、本サービスは定期券など他の乗車券との併用や、導入している事業者の路線エリア外への乗り越しができないなど、いくつか注意点もあります。参画していないJR東日本や京成電鉄では使えません。

こうした場合は、カード決済に対応する接続駅などで一度改札を出て、改めて乗車券や交通系ICカードなどを利用する必要があります。また、振替輸送についても対象外になるとしています。