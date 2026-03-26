「物流界の儀じょう隊」？ 西濃運輸の投稿が話題に

小泉進次郎防衛大臣は2026年3月22日、整列した自衛隊の儀仗（ぎじょう）隊の画像を自身のXに投稿しました。この投稿に対し、西濃運輸（岐阜県大垣市）が予想外の “対抗” を見せ、ネット上で大きな反響を呼んでいます。

【どっちもスゲー！！】これが「西濃運輸vs陸上自衛隊」の“整列対決”です（投稿を見る）

小泉大臣は22日、ドイツのピストリウス国防大臣とともに海上自衛隊の横須賀基地を訪問しました。ドイツ側によると、両大臣は現地で日独両国の防衛協力について意見交換を行い、共同訓練や相互訪問を通じた連携強化の重要性を改めて確認したとのことです。

これを受け、小泉大臣はXにて、陸上自衛官からなる特別儀仗隊が寸分の狂いもなく整然と列をなした様子を収めた画像を投稿。「各国の大臣が毎回称賛してくれるのが自衛隊の儀仗隊の質の高さです。横須賀でこの景色が見れたことも横須賀出身の私としては感慨深かったです。儀仗隊の皆さん、今日もありがとう。今日も素晴らしかったです」と記しました。

この投稿に反応したのが、「カンガルー便」で知られる西濃運輸です。同社の公式アカウントは24日、小泉氏のポストを引用する形で、物流拠点にずらりと並んだ大型トラックの画像を投稿。「整列ならば…！」と、ユーモアあふれるライバル心を示したのです。

この異業種によるやり取りに対し、Xのユーザーからは「張り合うんかーいw けど、かっこええなぁ…。」「いや確かに青いけど!!www」「自衛隊の輸送科とコラボしようぜ」「どっちもかっこよすぎるー！！」など、多くの称賛やツッコミが寄せられていました。