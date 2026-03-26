アメリカのオープンAIが、動画生成AI「Sora」のサービスを終了することを発表しました。

■「Sora」サービスを終了へ

オープンAIは2024年12月にリリースし注目された動画生成AI「Sora」について24日、「Sora」のXで「サービスを終了する」と明らかにしました。具体的な終了時期などは「近日中に改めて発表する」としています。

ウォール・ストリート・ジャーナルは「Sora」について、「大々的にリリースしたものの、その後、注目されなくなった」と指摘し、オープンAIは今後、仕事などに利用できるAI機能の開発に注力すると分析しています。

また、オープンAIに1500億円以上を出資し、「Sora」にキャラクターを登場させることで合意していたウォルト・ディズニーは「オープンAIの決定を尊重する」と述べたということです。

■著作権の問題…すでに“複数の訴訟”か

──肝いりで始めたサービスを1年あまりで終了すると発表したわけですが、なぜこのようなことになったのでしょうか？ 小栗泉・日本テレビ特別解説委員が解説します。

AIに詳しい国立情報学研究所の佐藤一郎教授によると、理由は大きく2つ考えられるということです。

まず、「著作権」に関する問題です。

「Sora」をめぐっては、日本の漫画やアニメのキャラクターなどを無断で使用した動画が大量にSNSに出回り、著作権の問題が指摘されていました。

佐藤教授は、「Sora」を手がけるオープンAIは、すでに複数の訴訟を抱えているとみられ、今後こうした問題が大きく広がらないうちに撤退を決断したのだろうと指摘しています。

■AI詳しい専門家“割に合わない事業に”

──つまり、法的な規制が不十分なAIにおいて、社会的なリスクがあったということですね。

そしてもう一つが、「コスパ」の問題です。

佐藤教授によると、現状、オープンAIの顧客は約8割が一般個人客で、その多くが定額制、いわゆる「サブスク」や無料会員だといいます。

他の生成AIを手がける企業が、法人つまり企業などに向けてサービスを展開しているのと比べると、大きな利益が生まれづらいビジネスモデルだったと指摘しています。

また、動画を生成するサービスは、文字や画像を生成することに比べて処理にかかる計算コストが桁違いに大きく「100倍以上」になることもあるため、利益は少ないのに負担は大きい、割に合わない事業になっていたということのようです。

こういったリスクやコスパの問題から、オープンAIにとって動画生成AIは「曲がり角」に来ていたと佐藤教授は話していました。

（3月25日放送『news zero』より）