記事ポイント テーマは「春のおさんぽ」、松山市内3エリアの桜スポットやまち歩きコースを特集ワンハンドスイーツやゲストハウスなど春の立ち寄りスポットも掲載アンケート回答でホテル宿泊券や紅まどんなが当たるプレゼントキャンペーンを実施 テーマは「春のおさんぽ」、松山市内3エリアの桜スポットやまち歩きコースを特集ワンハンドスイーツやゲストハウスなど春の立ち寄りスポットも掲載アンケート回答でホテル宿泊券や紅まどんなが当たるプレゼントキャンペーンを実施

愛媛県松山市が発行するフリーペーパー『暖暖松山（だんだんまつやま）』Vol.29（春号）が登場しています。

桜色に染まるまちを歩きながら、スイーツや宿、お土産まで楽しめる一冊です。

松山市「暖暖松山 Vol.29」

発行：愛媛県松山市テーマ：春のおさんぽ配布場所：都営地下鉄各駅のラック、松山市役所、松山観光コンベンション協会など電子ブック版あり

『暖暖松山』Vol.29は、松山の桜スポットをはじめ、市内3エリアを巡る”春のまち歩き”を特集しています。

桜並木を楽しみながら立ち寄れるワンハンドスイーツや、ゆったり過ごせる宿、桜をモチーフにしたお土産も紹介されており、松山ならではの穏やかな春の時間が詰まった内容となっています。

メイン特集「春とお気に入りを探す旅」

メイン特集では、松山市の3つのエリアごとに桜スポットと、一緒に立ち寄りたい飲食店や雑貨店を紹介しています。

クレープやドーナツなど、思わず写真に撮りたくなる春のワンハンドスイーツも掲載されており、桜めぐりの合間にぴったりの甘い寄り道スポットが見つかります。

さらに、文学・温泉・港町といった松山の個性に触れられるゲストハウスも取り上げられ、まちに滞在する楽しみ方も提案されています。

県外から松山に移り住んだ方へのインタビューも収録しており、「住むまち」としての松山の魅力にもフォーカスしています。

読者プレゼントキャンペーン

誌面またはWebからアンケートに回答すると、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンも実施されています。

ホテル古湧園 遥の「ホテル宿泊券」（スーペリアツイン【和洋室】1泊朝食付き）ペア1組や、伊織の「sakura-サクラ」ハンカチタオル1枚が3名に届きます。

まつやま農林水産物ブランド認定「紅まどんな」3kgも3名に贈られました。

応募期間は2026年6月30日（火）まで、はがき・二次元コード・Webフォームから応募できます。

首都圏では都営地下鉄各駅のラックで手に取れるほか、松山市内では市役所や松山観光コンベンション協会でも配布されています。

桜スポットからスイーツ、宿まで、松山の春をまるごと楽しめる情報が一冊に凝縮されています。

移住者のリアルな声を通じて、旅先としてだけでなく暮らしの場としての松山の魅力も伝わる内容です。

電子ブック版も用意されているため、遠方からでも気軽に松山の春に触れられます。

松山市フリーペーパー「暖暖松山 Vol.29」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『暖暖松山』Vol.29はどこで手に入りますか？

A. 首都圏では都営地下鉄各駅のラック、松山市内では松山市役所（本館1Fロビー、5Fシティプロモーション推進課）や松山観光コンベンション協会（松山城ロープウェイ・リフトのりば）などで配布されています。電子ブック版も公開されています。

Q. 読者プレゼントキャンペーンの応募期間はいつまでですか？

A. 2026年6月30日（火）までです。はがき・二次元コード・Webフォームから応募できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 桜もスイーツも宿も一冊に凝縮！ 松山市「暖暖松山 Vol.29」 appeared first on Dtimes.