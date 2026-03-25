【冬アニメ化で話題の原作特集！】『多聞くん今どっち!?』『正反対の君と僕』などの人気漫画を買ってポイントゲットのチャンス！【Amazon Kindle】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント還元セールが開催中！オンオフのギャップが激しいアイドルと全肯定オタクの関係性を描く『多聞くん今どっち!?』、高校生のまぶしい青春の中で感情を豊かに表現した完結作『正反対の君と僕』などの漫画が楽しめる！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、最近アニメ化で話題になった作品をピックアップ。色とりどりの漫画の世界へ飛び込もう！
この記事で紹介した本を読む
■多聞くん今どっち!? 現在15巻
価格：8,910円（968ポイント還元）
多聞くん今どっち!? 現在15巻
木下うたげは大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんを推している高校生。ある日バイトで向かった先が、なんと多聞くんの家だった！ しかも、多聞くんの本性はセクシー＆ワイルドなアイドル姿とは真逆の、ジメジメ陰キャで…？「多聞君は神！！」 「復唱して下さい」どんな姿であれ、多聞くんは多聞くん。自己肯定感が低い彼を、全力でサポートすることに！ しかし、ジメジメの多聞くんにもきゅんとしてしまい…？オンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ、開幕！
■正反対な君と僕 全8巻
価格：5,478円（56ポイント還元）
正反対な君と僕 全8巻
【デジタル版限定！「少年ジャンプ＋」掲載時のカラーページを完全収録!!】元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう鈴木は、自分の意見を言える物静か男子・谷くんに絶賛片思い中。だが周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みばかり…。しかしある日勇気を出して、一緒に帰ろうと誘ってみたところ…!? 共感マックスの等身大ラブコメ、開幕!!
■葬送のフリーレン 現在15巻
価格：8,800円（142ポイント還元）
葬送のフリーレン 全15巻
魔王を倒した勇者一行の後日譚ファンタジー
魔王を倒した勇者一行の“その後”。
魔法使いフリーレンはエルフであり、他の3人と違う部分があります。
彼女が”後”の世界で生きること、感じることとは――
残った者たちが紡ぐ、葬送と祈りとは――
物語は“冒険の終わり”から始まる。
英雄たちの“生き様”を物語る、後日譚(アフター)ファンタジー！
■メダリスト 現在14巻
価格：8,811円（394ポイント還元）
メダリスト 現在14巻
人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある！
夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。
でも二人には、誰より強いリンクへの執念があった。
氷の上で出会った二人がタッグを組んで、
フィギュアスケートで世界を目指す！
※本ページで紹介する情報は、2025年3月25日15時現在のものです。
■多聞くん今どっち!? 現在15巻
価格：8,910円（968ポイント還元）
多聞くん今どっち!? 現在15巻
木下うたげは大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんを推している高校生。ある日バイトで向かった先が、なんと多聞くんの家だった！ しかも、多聞くんの本性はセクシー＆ワイルドなアイドル姿とは真逆の、ジメジメ陰キャで…？「多聞君は神！！」 「復唱して下さい」どんな姿であれ、多聞くんは多聞くん。自己肯定感が低い彼を、全力でサポートすることに！ しかし、ジメジメの多聞くんにもきゅんとしてしまい…？オンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ、開幕！
■正反対な君と僕 全8巻
価格：5,478円（56ポイント還元）
正反対な君と僕 全8巻
【デジタル版限定！「少年ジャンプ＋」掲載時のカラーページを完全収録!!】元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう鈴木は、自分の意見を言える物静か男子・谷くんに絶賛片思い中。だが周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みばかり…。しかしある日勇気を出して、一緒に帰ろうと誘ってみたところ…!? 共感マックスの等身大ラブコメ、開幕!!
■葬送のフリーレン 現在15巻
価格：8,800円（142ポイント還元）
葬送のフリーレン 全15巻
魔王を倒した勇者一行の後日譚ファンタジー
魔王を倒した勇者一行の“その後”。
魔法使いフリーレンはエルフであり、他の3人と違う部分があります。
彼女が”後”の世界で生きること、感じることとは――
残った者たちが紡ぐ、葬送と祈りとは――
物語は“冒険の終わり”から始まる。
英雄たちの“生き様”を物語る、後日譚(アフター)ファンタジー！
■メダリスト 現在14巻
価格：8,811円（394ポイント還元）
メダリスト 現在14巻
人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある！
夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。
でも二人には、誰より強いリンクへの執念があった。
氷の上で出会った二人がタッグを組んで、
フィギュアスケートで世界を目指す！
※本ページで紹介する情報は、2025年3月25日15時現在のものです。