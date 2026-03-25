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人を平気で傷つける人の正体は「共感力の欠如」にあった。あなたを消耗させる人間関係の見抜き方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、「【要注意】人の心を深く傷つける人の特徴7選／会う度につらくなる人…いませんか？」と題した動画を公開した。人間関係において、意図せずとも人を深く傷つけてしまう人々の特徴について、具体的な行動パターンを交えながら解説している。



動画でまず挙げられたのは「他人に共感できないタイプ」である。Ryota氏は、共感力の欠如が、相手の気持ちを理解せずに平気で傷つける言動につながると指摘。例として、自身が失恋で落ち込んでいる時に、友人がテレビで流れた結婚式のCMをすぐに消してくれたというエピソードを紹介。これは友人が「今これを見たら傷つくだろう」と気持ちを察してくれた共感力のある行動だと説明した。逆に共感力がない人は、相手の状況を顧みず、平気で自分の幸せな話をするなど、無神経な行動を取りがちだという。



次に「素直に謝れないタイプ」を挙げた。このタイプはプライドが高く「謝ったら負け」という思考に陥りがちで、自分の非を認めずに他人のせいにする傾向があると解説。待ち合わせに遅刻しても「この時間に約束する方が悪い」などと理屈をこね、決して謝罪しない人の例を示した。



さらに「自分を疑えない人」は、自らの考えが絶対的に正しいと信じ込み、異なる価値観を認められないと説明。自分の正義を押し付け、相手を否定することで傷つけてしまう。他にも「あなたの価値を否定する人」「不誠実な行動を取る人」「人の話を聞かない人」「大切な内容をけなす人」といった特徴を挙げた。



Ryota氏は、これらの行動の根底には自己中心的な思考や、相手への尊重の欠如があると分析。健全なコミュニケーションが成り立ちにくいため、こうした特徴を持つ人とは距離を置くことも、自分の心を守るためには重要だと結論付けた。