チャンネル登録者数318万超のYouTuber「チャンネルがーどまん」メンバーのブッダさんが、2026年3月21日、YouTubeチャンネル「山ちゃんクッキング」に登場。チャンネルがーどまん解散について思いを語った。

「ちっちゃい力でも、力になれたらなと思って」

チャンネルがーどまんをめぐっては、リーダーのがーどまんさんが3月17日、Xで「メンバーが僕以外辞めました」と投稿した。

3月18日にはチャンネルがーどまんを更新し、がーどまんさんと、メンバーやスタッフが激しく口論する様子を公開。メンバーのMYさん、山ちゃん、マチョリティーさん、ワタナベマホトさんが脱退したことが明かされた。

そうしたなか、ブッダさんは3月21日、山ちゃんのサブチャンネル「山ちゃんクッキング」に登場。「どうもブッダですチャンネルがーどまん解散で僕が言いたいこと。」と題した動画で、思いを語った。

ブッダさんは「僕はこのチャンネルに残ることを決断しました」と宣言。口論の動画をドッキリだと疑う声もあったそうだが、「本当に台本もない、真実の事実の動画」だと明かした。

脱退しなかった理由は、「ファンの人たちがこのチャンネルの動画を今日も明日も待ってるなって思った」「このチャンネルがなくなってしまったら一気にそれだけの数の人が絶望する瞬間は来ると思う」「ちっちゃい力でも、力になれたらなと思って、頑張ろうと思って残ろうと思いました」などと語った。

「今の方が仕事量も多くなったし、寝れてないです」

口論の動画で、脱退したメンバーたちがブッダさんの心身を心配する場面があったが、それについてブッダさんはこう吐露した。

「今の方が仕事量も多くなったし、寝れてないです」「（ブッダさんが）顔色悪いですよって言ってた人間が辞めて、俺はその『顔色悪いですよ』って言われてた時よりも、今の方がやってることも増えたし、多分やけど今の方が顔色悪いと思う」

さらにMYさんからはインスタグラムのフォローを解除されたといい、「悲しいし意味わからん」と打ち明けた。

現在、がーどまんさんは多忙を極めているという。ブッダさんは「MYくんとかみんなの目見た時に、俺はもう戻ってこないと思った」としつつ、「心の中のほんまに奥の自分は戻ってきてほしい」と思いを明かした。

ブッダさんは最後に、「チャンネルがーどまんをもっと良く見せれるような裏方になりたい」「主要なメンバーがたくさん抜けて、ちゃんとした演者もリーダーのがーどまんくんしかいない中、僕も何か力になれたらなと思って、今日からこの個人チャンネルを動かしていこうかな」と、今後について前向きに語っていた。