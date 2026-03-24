軽やかに見える色設計で“白髪ぼかし”を今っぽく。2026年春の大人ヘアカラー更新ポイント
ヘアカラーを変えたのに、どこか重たく見えることはありませんか？特に白髪が気になり始めると、しっかり隠すことを優先しがち。ですが、その白髪を“塗りつぶす発想”が重さの原因になることもあります。2026年春は、白髪を隠すのではなく“なじませて活かす”方向へシフトしましょう。色の選び方と入れ方を少し変えるだけで、髪全体の印象は軽やかに整います。
2026春は「透けるような色設計」がトレンド
今季は、単色でしっかり染めるよりも、光を含んだように見える“透け感カラー”が主流。ベージュやグレージュ、やわらかなブラウンなど、明るさと柔らかさを感じる色味が中心です。
暗く均一に染めると、どうしても髪が重く見えがち。少し明るさを含んだ色に変えるだけでも、顔まわりが軽く見え、全体の印象が柔らかく整います。ポイントは「隠すための暗さ」ではなく、「なじませるための明るさ」です。
白髪は「ぼかす」で自然になじむ
大人世代のヘアカラーで欠かせないのが白髪との向き合い方。2026春は、完全に隠すよりも“ぼかしてなじませる”方法が主流です。
例えば、細かいハイライトを入れることで、白髪との境目が自然にぼやけ、伸びても目立ちにくくなります。さらに、色に濃淡が生まれることで、髪全体に立体感と動きが出るのも特徴。結果的に、軽やかな印象につながります。
「色の重なり」で軽さと立体感をつくる
今っぽく見えるカラーは、単色ではなく“色の重なり”で作られています。ベースカラーに対して、表面や顔まわりにほんのり明るさを足すことで、光の当たり方に変化を生みだすのです。特に顔まわりは印象を左右しやすい部分。ここに少し明るさを加えるだけでも、肌の見え方が明るくなり、全体が軽やかな雰囲気に整うでしょう。
2026年春のヘアカラーは、“隠す”から“なじませる”へ。春に向けて、色味や入れ方を少し見直して、軽さを感じるカラー設計を取り入れてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、美容師によるヘアデザインやヘアカラーに関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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