勤務先でミャーミャー鳴いていたところを保護した三毛猫、セルジオ悦子ちゃんと暮らすセルゥゥゥゥァァァァァ（@cellbururu）さん。



【写真】猫のキックで転倒し、破損してしまったモニター

先日、すっかり美猫に成長したセルジオ悦子ちゃんが元気に走り回った際、昨年購入したばかりだったモニターが転倒。



画面が無惨な状態になったため、昨年末に突然映らなくなり買い替えた古いテレビと、これまた悦子ちゃんのキックで転倒し、なんとセルゥさんの頭に直撃して壊れたテレビの計3台をまとめて処分するため、有料回収に出すことにしたセルゥさん。



古いテレビは新品のテレビを購入した際のダンボールに、買ったばかりだったモニターも購入時のダンボールに入れ、勤務先のトラックに積み込むため、一時的に駐車場に置いていたところ、予想外の事態になってしまったという。



処分費が浮いた⁉︎

「緊急でポストしてるんですけどさすがにテレビとモニターをお金払って処分しないといけないと思ったけど車に積めず会社のトラックで運ぶために購入したときの段ボールに入れて外に出してたら何者かに盗まれたみたいです。処分代が浮いたと思っていいのでしょうか？」



X（旧Twitter）にそう投稿したセルゥさん。果たして、浮いた処分費で新たなモニターが買えることを喜ぶべきか？ 処分予定のものを盗まれた事実に困惑するセルゥさんに多くのリプライが寄せられた。



盗難の被害届→不法投棄で通報

「引越し時期を狙い、廃品回収を装って泥棒する人がいるのかな」



「新品だと思って持って行かれた可能性」



「不燃・金属・小型家電のゴミの日は朝からハイエースやらトラックやら何周もして様子見とる。出したそばから持ってく。何なら後ろで待っとる」



「正箱入りだワーイで持ち帰って画面バキバキとわかったら返しにくるかも」



「壊れてることに気づいたら不法投棄しに来るかもなので、盗難の被害届け→捨てられたら不法投棄で通報だ」



警察への届けは？

犯罪に巻き込まれる可能性を警告する人たちからのリプライを受け、「今日は駐車場映るように見守りカメラを棚の上に置いてきたんやで。返品来たらわかるんやで」と返信していたセルゥさん。



その後の状況を詳しく伺ったところ、「警察に行って話はして、品番とかがわからず相談という形になったんやで」と、セルゥさん。



「処分代で新しいモニター買えるけど、万が一テレビが戻って来たら処分代を払うようになるので、まずは様子見なんやで」（セルゥゥゥゥァァァァァさん）



モニターの裏で壁を蹴り倒したんやで

今回モニターが壊れたことについては、「急に部屋中を走り出してモニターの裏で壁を蹴り倒したんやで。そのまま暴走してケージに入ったんやで」と、セルジオ悦子ちゃんが元気いっぱいであることが原因だった模様。



その後のセルジオ悦子ちゃんの様子について、お気に入りの場所「カーテンレールの上」に行くための道として通っていた「テレビ」や「モニター」が消え去り、「退屈になってしまったんやで」と投稿していたセルゥさん。



新たにモニターを購入した際には、「テーブルにビス打って固定するんやで」と、セルジオ悦子ちゃん対策を強化するそうだ。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）