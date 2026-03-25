俳優高知東生（61）が24日夜、Xを更新。元タレントの坂口杏里容疑者（35）が、東京都八王子市のコンビニでサンドイッチ1個（約300円）を万引したとして、警視庁高尾署に窃盗の疑いで現行犯逮捕されていた件に言及した。

高知は「300円の万引きで捕まった元タレントさんの件。まだ勾留されているというが余罪があるのか？いずれにせよこのピンチをチャンスに変えて欲しい」と書き出した。そして「誰かしっかりした支援者に繋がり、場合によっては生活保護を受給し生活を立て直す。そして適正検査などを受けてどんな仕事に向くか検討してみたらどうか？」とつづった。

坂口容疑者の逮捕容疑は17日午後、八王子市のコンビニでサンドイッチ1個を盗んだ疑いで、容疑を認めている。関係者によると、コンビニの従業員が気づき、110番ではなく、高尾署に電話したという。その後、出入り口付近で、従業員が坂口容疑者を取り押さえ、駆け付けた署員に引き渡した。

坂口容疑者は2月、自身のインスタグラムを通じライブ配信者（ライバー）の育成・マネジメント、配信機材のサポートをする「ライバー事務所」を立ち上げると発表。「この度 私坂口杏里、ライバー事務所を立ち上げる事になりました」と報告。「光り輝く原石を発掘し、スカウトしていきたいと思います」と意気込みをつづり、「一緒にTikTokドリーム掴みませんか？一緒に盛り上げてくれる方大募集中！DMお待ちしております！」と呼びかけていた。

坂口容疑者は、13年3月に57歳で亡くなった女優坂口良子さんの長女。16年10月にタレントからセクシー女優に転身し、17年9月に芸能界引退を表明した。その後、SNSなどで自身の活動などに関し、積極的な発信を続けていた。

高知は16年に覚醒剤取締法違反事件で、懲役2年執行猶予4年の判決を受けた。その後薬物依存症からの回復を目指し、依存症についての啓発活動に取り組んでいる。