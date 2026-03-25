M!LK曽野、英語が苦手なキスマイ二階堂＆timelesz猪俣コンビの翻訳解読に挑む！＜ニカゲーム＞

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日3月25日（水）放送の同番組では、ゲストに曽野舜太（M!LK）を迎えて番組独自の検定試験「実用二階堂猪俣言語技能検定」に挑む。

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試験方法は至ってシンプル。

英語が苦手な二階堂と猪俣が、超簡単な問題文を英語に翻訳して出題。解答者のM!LK曽野が、その答えを日本語で解答できたら合格というものだ。

「そんな検定誰もいらない」と呆れる二階堂に対し、英検準1級、漢検2級、世界遺産検定など検定マニアである曽野は「僕、欲しいです！」とやる気十分。

「実用二階堂猪俣言語技能検定」通称“ニカイノ検”は10級から1級まであり、その行きつく果ては、ケムリが唯一その称号を保持する「プロニカゲーマー」だという。

果たして曽野は、無事合格し「プロニカゲーマー」に近づけるのか？

気になる1問目は「パラダイスタイム、オンリードリンク、スケルトンボトル、ビーボール」と出題されるが…。

◆猪俣が謝罪「ビッグすみません」

無事4月改編を乗り越え、放送時間も拡大となった『ニカゲーム』。

二階堂、ケムリ、猪俣に、4月以降の継続が伝えられるものの、猪俣にある異変が…。

二階堂は「全然話が入ってこない」と動揺!?「ビッグすみません」と独特の表現で謝罪する猪俣だが、一体何が起きたのか。