【アベマ30時間】『愛のハイエナ』特別編『あつまれ ハイエナの森』の生放送が決定 山本裕典が“オファー待ち30時間マラソン”も
新しい未来のテレビを掲げるABEMAは4月11日に開局10周年を迎える。10周年を記念し、11日午後3時から12日午後10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送する。『30時間限界突破フェス』内の企画で「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』、さらに『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』を生放送することを決定した。
【写真】衝撃エピソード連発した山本裕典＆軍神ら
同フェス内で、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編として、『あつまれ ハイエナの森』を生放送。本企画では、ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演。ニューヨークとさらば青春の光が、ネットニュースを賑わせそうなトークを徹底的に引き出していく。生放送でどんな暴露話が炸裂するのか。ゲストは、今後順次発表予定という。
また『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、俳優の山本裕典が生放送中に30時間のマラソンに挑戦する。『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた山本が、30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す。マラソンには、山本の“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）のほか、番組で人気のホストらも応援に駆けつける予定となっている。
本企画の実施決定にあたり山本は、「とんでもない企画を持ってこられました（笑）。今、着々とマラソンの練習を頑張ってます。どういう形になるか分からないですけど、一人でも多くの人を勇気づけられるような、そんな姿を皆さんに届けられたらなと思っております」と意気込みを寄せた。また、マラソンの実施決定を聞いたさらば青春の光・森田は驚きの表情を見せながら、山本に対して「絶対にタバコは吸わしてあげて！」とエールを送った。
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
【写真】衝撃エピソード連発した山本裕典＆軍神ら
同フェス内で、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編として、『あつまれ ハイエナの森』を生放送。本企画では、ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演。ニューヨークとさらば青春の光が、ネットニュースを賑わせそうなトークを徹底的に引き出していく。生放送でどんな暴露話が炸裂するのか。ゲストは、今後順次発表予定という。
本企画の実施決定にあたり山本は、「とんでもない企画を持ってこられました（笑）。今、着々とマラソンの練習を頑張ってます。どういう形になるか分からないですけど、一人でも多くの人を勇気づけられるような、そんな姿を皆さんに届けられたらなと思っております」と意気込みを寄せた。また、マラソンの実施決定を聞いたさらば青春の光・森田は驚きの表情を見せながら、山本に対して「絶対にタバコは吸わしてあげて！」とエールを送った。
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。