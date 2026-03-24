2026年11月13日の金曜日、宇宙人襲来＆賢者が自滅！？2025年7月5日大災難に次ぐ新たな予言：やりすぎ都市伝説
「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2026春」から、錦鯉・長谷川はつのりが明かした「人類滅亡の予言の裏側」を紹介する。
【動画】2026年11月13日の金曜日、宇宙人襲来＆賢者が自滅!?2025年7月5日大災難に次ぐ新たな予言
「2025年7月5日、大災難が降りかかる」という予言があったが、実際には何も起こらず胸をなで下ろした。しかし、今年11月、人類にかかわる新たな2つの予言が!?
アメリカの天才物理学者ハインツ・フォン・フェスタ―博士が、「N（人口）が無限大になり、賢い集団が自滅します。“その日”の具体的な日付は、2026年11月13日の金曜日である」と、今から60年前に予言していたのだ。
また、同じ時期に、ブルガリアの予言者ババ・ヴァンガさんが「2026年11月に巨大な宇宙船が地球に到着し、それが人類にとって歴史的な転換点になるでしょう」と予言している。
この2つの予言から、「N（人口）が無限大になり」の「人口」とは「人類」のことではなく、巨大な宇宙船から降り立った「宇宙人」のこと。そして、「賢い集団」＝権力者、科学者などが、宇宙人にはかなわない…と自滅するのではないか、と考えられるのだ。
新たな予言とは「2026年11月13日、宇宙人襲来＆賢者が自滅」なのかもしれない。
信じるか信じないかは、あなた次第です！
この他、「デパ地下が地下にある本当の理由」「パズルが世界で人気のワケ」「スマホカレンダーに隠された1582年空白の10日間」「女性の肘に隠された秘密」など今すぐ人に話したくなる身近に潜む都市伝説35連発！
そして、Mr.都市伝説 関暁夫は、ついに「人類と宇宙の真実」に迫る。政府関係者や軍関係者らが証言する「UAP（未確認異常現象）公聴会」で語られたのは、アメリカ政府による地球外生命体の遺体回収の可能性、そしてアメリカ国防総省内で行われた宇宙人に関する非公式な議論――。関が放っつ2026年から2039年に向け“情報開示”が進み、地球外生命体の存在がより明るみに出てくる。新たなゲートが開いていく」の意味とは！？「TVer」、「ネットもテレ東」で、無料配信中！
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人類滅亡の予言の裏側
「2025年7月5日、大災難が降りかかる」という予言があったが、実際には何も起こらず胸をなで下ろした。しかし、今年11月、人類にかかわる新たな2つの予言が!?
アメリカの天才物理学者ハインツ・フォン・フェスタ―博士が、「N（人口）が無限大になり、賢い集団が自滅します。“その日”の具体的な日付は、2026年11月13日の金曜日である」と、今から60年前に予言していたのだ。
また、同じ時期に、ブルガリアの予言者ババ・ヴァンガさんが「2026年11月に巨大な宇宙船が地球に到着し、それが人類にとって歴史的な転換点になるでしょう」と予言している。
新たな予言とは「2026年11月13日、宇宙人襲来＆賢者が自滅」なのかもしれない。
信じるか信じないかは、あなた次第です！
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そして、Mr.都市伝説 関暁夫は、ついに「人類と宇宙の真実」に迫る。政府関係者や軍関係者らが証言する「UAP（未確認異常現象）公聴会」で語られたのは、アメリカ政府による地球外生命体の遺体回収の可能性、そしてアメリカ国防総省内で行われた宇宙人に関する非公式な議論――。関が放っつ2026年から2039年に向け“情報開示”が進み、地球外生命体の存在がより明るみに出てくる。新たなゲートが開いていく」の意味とは！？「TVer」、「ネットもテレ東」で、無料配信中！