お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２３日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、先輩芸人・小籔千豊をゲストに招き、半生を深掘りした。

「肉を食べない食習慣」で知られる小籔は「おじいちゃんが、お医者さんみたいなことしてて。鍼灸とか、そっち系の何か」と説明。「おじいが『お水をたくさん飲め、玄米や。こんなん食うな。これ食え』の中にお肉は食べないでおこうみたいなことに」と話した。

小籔は「でも、そんな家でも『鳥は食え』とか。『レバーは食え』とか。『食うんやったら、こうせい』みたいな。だから、なんて言うかな。俺の考えで（肉を）食ってないと思われるけど、そうじゃなくて。小っちゃいときとか（習慣的に）食ってないから。俺は別に逆らいたいし、おいしく食べられるんやったら食べられるようになりたいねんけど」と説明。

つづけて「何回もトライしたし、番組で出てきた、おいしいハンバーグ、すき焼きとか。こんなん（小さいサイズ）で８０００円とかも食べたことあんねん、ステーキ。でも、やっぱり小っちゃいときから食ってへんから『うっ…』ってなんねん。ホンマはきっと、おいしいんやろけど。だから俺は食べてないだけ。嫁はんと子供は食べるし。俺、もう小っちゃいときから小籔家の呪いはここで断つぞと思ってたから。結婚して子どもが生まれたら子どもに（肉を）食わそうと思ってたもん」と話していた。