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【ネタバレ注意】日曜劇場『リブート』第9話の意外な救世主が判明？「一香のピンチを救うのは海江田」と考察系YouTuberが指摘する伏線とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、YouTubeチャンネルに「【リブート】第９話ドラマ考察 一香のピンチを救うのは海江田！ 結末予想 戸田恵梨香 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開した。



動画では、TBS日曜劇場「リブート」第9話で絶体絶命のピンチに陥った早瀬夫妻を誰が救うのかを考察。特に、幸後一香にリブートした早瀬夏海を救うのは、意外な人物である海江田勇だという説を展開した。



第9話のラストでは、儀堂にリブートした早瀬陸も、一香にリブートした夏海も、それぞれ命の危機に瀕していた。陸は冬橋に自殺に見せかけて殺されそうになるが、そこへ菊池と霧矢が現れ、窮地を脱する可能性が示唆される。これは過去の予告映像からも明らかだという。



一方、夏海は協力者であるはずの真北正親の裏切りによって絶望的な状況に追い込まれていた。夫の陸は殺され、自分も殺されるという状況下で、彼女を救う鍵を握るのが海江田だとトケル氏は語る。



その根拠は、夏海が海江田に託した「お願い」にある。海江田は第8話で、合六に対して香港の「マー会長に説明する場をセッティングしましょうか？」と電話しており、合六の上位組織と繋がっていることがわかる。このことから、夏海のお願いは、合六の100億円横領の事実をマー会長に密告することだったのではないかと推測される。



海江田がこの「お願い」を実行すれば、合六自身が組織から追われる立場となり、夏海を狙う余裕がなくなる。その結果、夏海は助かるという筋書きだ。トケル氏は「夏海が海江田にお願いするとしたら、マー会長への連絡ということになるのではないでしょうか」と述べ、この一手が物語を大きく動かすと考察した。



絶望的な状況から、いかにして逆転劇が生まれるのか。キーパーソンと目される海江田の動向に注目が集まる。