「もはや誰？」りんごちゃん、ものまね姿が話題に！ 「誰か分からないけど、似てる」「クロちゃん？」
ものまねタレントのりんごちゃんは3月22日、自身のInstagramを更新。ものまね姿を披露しました。
【写真】りんごちゃんの「もはや誰？」なものまね姿
ファンからは「本当に誰だね」「誰か分からないけど、似てる」や「クロちゃん？」「丹下段平？」「キラーカーンですね」「たぶんラップやってる人ですよね」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】りんごちゃんの「もはや誰？」なものまね姿
「本当に誰だね」りんごちゃんは「えーっと｡もはや誰？」とつづり、1枚の写真を投稿。バラエティー番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）のオフショットです。スキンヘッドと口ひげは特徴的なものの、一目で誰のものまねか当てるのは難しい印象を受けます。
ファンからは「本当に誰だね」「誰か分からないけど、似てる」や「クロちゃん？」「丹下段平？」「キラーカーンですね」「たぶんラップやってる人ですよね」といった声が寄せられました。
「クロちゃんそっくりすぎる」1月26日の投稿でも、同じものまねをした姿を披露したりんごちゃん。「クロちゃんりんご」と、お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんであると明かしています。ファンからは「クロちゃん似すぎ〜」「クロちゃんそっくりすぎる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)