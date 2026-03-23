ものまねタレントのりんごちゃんは3月22日、自身のInstagramを更新。ものまねをした姿を披露したところ「誰か分からないけど、似てる」「クロちゃん？」といった声が寄せられています。（サムネイル画像出典：りんごちゃん公式Instagramより）

写真拡大

ものまねタレントのりんごちゃんは3月22日、自身のInstagramを更新。ものまね姿を披露しました。

【写真】りんごちゃんの「もはや誰？」なものまね姿

「本当に誰だね」

りんごちゃんは「えーっと｡もはや誰？」とつづり、1枚の写真を投稿。バラエティー番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）のオフショットです。スキンヘッドと口ひげは特徴的なものの、一目で誰のものまねか当てるのは難しい印象を受けます。

ファンからは「本当に誰だね」「誰か分からないけど、似てる」や「クロちゃん？」「丹下段平？」「キラーカーンですね」「たぶんラップやってる人ですよね」といった声が寄せられました。

「クロちゃんそっくりすぎる」

1月26日の投稿でも、同じものまねをした姿を披露したりんごちゃん。「クロちゃんりんご」と、お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんであると明かしています。ファンからは「クロちゃん似すぎ〜」「クロちゃんそっくりすぎる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)