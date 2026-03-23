アットホームが発表した、神奈川県の賃貸で総合PV数が多い駅ランキング。2位「川崎」を抑えた1位は？

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不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 神奈川県編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。

本記事では、全間取りタイプを対象にした総合ランキングを紹介します。

【10位までの全ランキング結果を見る】

第2位：川崎駅

2位は「川崎」駅。JR東海道本線・京浜東北線・南武線の3路線が使え、横浜へ約7分、渋谷へ約30分の距離です。歩いて移動できる「京急川崎」駅からは羽田空港方面への接続も可能で、駅前には大型の商業施設が複数集まっています。

第1位：本厚木駅

1位は「本厚木」駅でした。前年に引き続き1位を獲得しています。小田急小田原線で新宿まで約53分、横浜まで約44分の位置にあり、厚木市の行政・商業の中心地です。市役所や金融機関、買い物施設がまとまった駅前エリアとなっています。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)