働いて、働いて、働いてまいります──座右の銘が、自らの首を締めることになるとは誰が想像しただろうか。日米首脳会談という重要な局面を迎えた高市早苗首相（65才）だが、その体調を案ずる声が絶えない。自らに課した高いハードルに身体が悲鳴を上げる状況を、周囲はどう見ているのか。【前後編の前編】

【写真】テレビ朝日、番組キャスター時代の高市早苗氏。他、トランプ大統領との会談を終えたブルーのスーツの高市首相や参議院選挙に初出馬した時の高市早苗氏なども

3月18日夜（現地時間）、米ワシントン郊外に降り立った政府専用機から、高市首相が姿を現した。持病のリウマチでけがが悪化した右手には、黒いサポーターが装着されている。笑みを浮かべつつタラップを下りる首相は、その右手で頼りなさげに手すりを掴み続けていた──。

首相就任後初となる訪米で、ドナルド・トランプ米大統領（79才）との会談に臨んだ高市首相。昨秋の日本での初会談では、トランプ大統領が高市首相を「勝者」と持ち上げるなど、親密さをアピールすることに成功した。しかし首相周辺は、今回の会談に不安を禁じ得なかったという。政治部記者が語る。

「現在、アメリカ・イスラエルから軍事攻撃を受けているイランは"エネルギー輸送の大動脈"と呼ばれるホルムズ海峡を封鎖することで対抗しています。トランプ大統領は船舶を守る艦船の派遣を日本など各国に求めていましたが、法的な制限もあり、現実的には難しい。

他国も要請に応じないとみるや、トランプ大統領は突然"支援は必要ない"とSNSで不満をぶちまけました。話が二転三転するトランプ大統領だけに、イラン情勢についてどんな要求をしてくるかわからず、高市首相も神経をとがらせていたはずです」

結果として、高市首相が「世界の繁栄と平和に貢献できるのはドナルドだけだ」などと称賛した効果もあってか、トランプ大統領は強硬な要求を行わなかった。出迎えに現れたトランプ大統領にはハグをしてみせるなどスキンシップも駆使し、難局を乗り切ったのだ。しかし、予算審議の最中での訪米という負担は、確かに高市首相の体を蝕みつつある。

会談前の3月12日、衆院予算委員会の後、椅子に座ったまま1分近く立ち上がれない場面があり、その後の公務を欠席したのだ。永田町関係者が言う。

「その日、首相は朝から具合が悪そうで、声もガラガラでした。トイレ休憩の際には壁に寄りかかる姿を見せるなど、もはや"限界状態"。帰りの車にも何人かに体を抱えられるようにして、ようやく乗り込んでいました。

見た目もやつれていて自身を追い詰めるかのように公務に当たっているため、議員のなかには"たばこと栄養ゼリーしか摂取していないんじゃないか"と案ずる人までいるぐらいです。公務欠席は"風邪の疑い"のためと発表されていますが、現実には寝不足が大きかったとも聞きます」

かつて"午前3時出勤"が話題になった高市首相だが、いまやその勤勉さがあだになりかねないというのだ。

「会食が少なめなことも"孤高"というより体力が厳しいという面が大きいようです。もともと体が強い方ではなく、過去には赤坂宿舎のエレベーターで壁にもたれかかり、憔悴した姿を目撃したという議員もいます。予算委員会では、明らかに疲労の色が濃い首相を気遣い、不必要な質問を自粛した野党の議員もいました。最近は官邸入りの時間も遅くなることが増え、会談などに必要なレクも充分に受けられていないとか」（前出・永田町関係者）

早朝に公務が入っていると体調が悪いのか、秘書官など周辺に対し、不満をあらわにすることもあるという。しかしその割には"悪癖"も止められない様子だ。

「リウマチにもよくないだろうに、国会が終わると首相官邸に戻る前に、車の中でこっそりとたばこを吸っているそうです。体調管理も仕事のうちですから、批判されることを恐れているのかもしれません」（前出・永田町関係者）

（後編へ続く）

※女性セブン2026年4月9日号