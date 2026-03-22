【クロックス】レゴとのコラボアイテム第2弾は全４もでるとジビッツチャームを展開！
クロックスより、第2弾となるレゴグループとのコラボアイテムが発売された。
＞＞＞クロックスとレゴのコラボアイテムをチェック！（写真57点）
2月に発売し即日完売と、話題を呼んだコラボレーション第1弾の製品「レゴ（R）ブリック クロッグ」に続き、第2弾も大人から子どもまで楽しめる、遊び心にあふれるコレクションが展開される。新たに登場する4種類のクロッグは、クロックスならではの快適さに、レゴ（R）ブロックが持つ創造的な遊びを掛け合わせることで、想像力を刺激するデザインに仕上げている。さらに、クロックスに取り付け可能なアクセサリーのジビッツ TM チャームにもレゴ（R）ブロックの世界観を取り入れたアイテムを展開。足元から、遊びや冒険、そして自己表現を楽しめるコレクションだ。
「レゴ（R） マスターブランド クリエイティビティ クロッグ」は、レゴ（R）ブロックから着想を得たディテールを随所に取り入れた1足。ソール周りとリベットにはレゴ（R）ブロックをイメージしたデザインが施され、ブランドの世界観を表現した。さらに、レゴ（R）ブロックをモチーフにしたジビッツ TM チャームが付属しており、自分の好きなパーツでカスタマイズを楽しむことが可能な、クリエイティビティを刺激する1足となっている。
「レゴ（R） ミッドナイト ガーデン クリエイティビティ クロッグ」は、夜のガーデンをイメージしたブラックを基調とするシックなデザインが特徴的です。レゴ（R）ブロックで表現したフラワーモチーフのジビッツ TM チャームは存在感があり、足元に華やかなアクセントを添える。ソール周りにもブラックのレゴ（R）ブロックを思わせるディテールを施し、大人らしい落ち着いたトーンでありながら、遊び心を忘れない1足に仕上げている。
「レゴ（R） クリエイティビティ クロッグ」は、子どもから大人まで幅広く楽しめるサイズをご用意。大人用にはBlackとWhiteの2カラーを展開し、子ども向けにはそれらに加えてピンクを基調としたキュートなTaffy Pinkもラインアップ。親子でおそろいのコーディネートを楽しめるアイテムとしても注目だ。
また、今回のコレクションでは、カスタマイズの楽しさがさらに広がります。「レゴ（R） マスターブランド クリエイティビティ クロッグ」「レゴ（R） ミッドナイト ガーデン クリエイティビティ クロッグ」に付属するレゴ（R）ブロックモチーフのジビッツ TM チャームに加え、自由な発想でスタイリングを楽しめる全6種類のジビッツ TM チャーム マルチパックを展開します。ラインアップには、船などを模したチャームを取り入れた「レゴ（R）マスターブランド 5パック」をはじめ、サイバーな世界観を表現したゲーミングパックや、フラワーモチーフを中心としたパックなど、バリエーション豊かなアイテムがご用意されている。
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2月に発売し即日完売と、話題を呼んだコラボレーション第1弾の製品「レゴ（R）ブリック クロッグ」に続き、第2弾も大人から子どもまで楽しめる、遊び心にあふれるコレクションが展開される。新たに登場する4種類のクロッグは、クロックスならではの快適さに、レゴ（R）ブロックが持つ創造的な遊びを掛け合わせることで、想像力を刺激するデザインに仕上げている。さらに、クロックスに取り付け可能なアクセサリーのジビッツ TM チャームにもレゴ（R）ブロックの世界観を取り入れたアイテムを展開。足元から、遊びや冒険、そして自己表現を楽しめるコレクションだ。
「レゴ（R） ミッドナイト ガーデン クリエイティビティ クロッグ」は、夜のガーデンをイメージしたブラックを基調とするシックなデザインが特徴的です。レゴ（R）ブロックで表現したフラワーモチーフのジビッツ TM チャームは存在感があり、足元に華やかなアクセントを添える。ソール周りにもブラックのレゴ（R）ブロックを思わせるディテールを施し、大人らしい落ち着いたトーンでありながら、遊び心を忘れない1足に仕上げている。
「レゴ（R） クリエイティビティ クロッグ」は、子どもから大人まで幅広く楽しめるサイズをご用意。大人用にはBlackとWhiteの2カラーを展開し、子ども向けにはそれらに加えてピンクを基調としたキュートなTaffy Pinkもラインアップ。親子でおそろいのコーディネートを楽しめるアイテムとしても注目だ。
また、今回のコレクションでは、カスタマイズの楽しさがさらに広がります。「レゴ（R） マスターブランド クリエイティビティ クロッグ」「レゴ（R） ミッドナイト ガーデン クリエイティビティ クロッグ」に付属するレゴ（R）ブロックモチーフのジビッツ TM チャームに加え、自由な発想でスタイリングを楽しめる全6種類のジビッツ TM チャーム マルチパックを展開します。ラインアップには、船などを模したチャームを取り入れた「レゴ（R）マスターブランド 5パック」をはじめ、サイバーな世界観を表現したゲーミングパックや、フラワーモチーフを中心としたパックなど、バリエーション豊かなアイテムがご用意されている。
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