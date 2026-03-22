夫婦が毎日顔を合わせていると、話題がなくなったり面倒な話題を避けたりするようになって、次第に会話が減っていくものです。しかし、旦那と会話する度に疲れてしまい、話さない方が楽だと感じる場合は、夫婦関係が破綻へ向かう可能性があります。



【写真】夫への怒りが何カ月も続く…これって？

会話が極端に減った夫婦の関係修復を図るにはどうすればいいのでしょうか。妻が夫と話さなくなる理由や、関係を修復するための対処法などを解説します。



夫と話さない方が楽な理由は？

・夫が怖い



一つ目は、妻が夫に対して恐怖心を抱いているパターンです。すぐにイライラしたり、説教したりする夫とは、気楽に会話ができません。特に、些細な言い間違いにも目くじらを立てるような旦那では、話す度に気を使うため疲れてしまいます。夫を怒らせないようにと気を使うと、さらに緊張してうまく話せなくなり、話しかけることを避けるようになります。



・夫と話が噛み合わない



夫に話をしても理解してもらえず、反論ばかりされることに嫌気が差す妻もいます。もともと男性は女性より優位に立ちたいという願望が強く、妻の話を否定することでマウントをとる傾向にあります。否定ばかりされる妻の立場からすれば、夫との会話はストレスが溜まるだけで、話さない方が楽だと感じるでしょう。



また、夫婦の間で金銭感覚や人生観などがずれていて、話が噛み合わないと感じる場合もあります。些細なことのように感じますが、ユーモアセンスのずれも、毎日のことだとストレスになります。笑えないジョークを繰り出す夫に、苛立ちを感じる妻も多いようです。



・夫と話しても無駄と感じる



夫が妻の話に無関心だと、話しても無駄だと感じるようになります。例えば、子供の進路や学校での問題などについて話し合いをしようとしても、「君に任せるよ」「俺には分からない」などと言われると、夫に相談しても意味がないと感じるのは当然です。



また、妻の話に対して「へぇ」「あ、そう」と気のない相づちばかり打つ夫だと、妻は自分に興味がないのだと不満を感じ、話したくなくなります。



・夫の話がつまらない



興味のない趣味や仕事の話を延々と聞かされ、夫との会話がつまらないと感じる妻もいます。相談や頼み事をしてもはぐらかすのに、自分の話ばかりする夫に不満を感じるのは当たり前です。また、仕事の愚痴が多い夫と会話をしても、気分が暗くなるだけなので話したくないと感じます。



夫と話さない方が楽と感じる時の対処法

夫と話さない方が楽だと感じながら、このままの状態では良くないと焦っている妻も多いでしょう。夫婦の間で会話がなく、そのまま関係が冷え切っていったら仮面夫婦になってしまうかもしれません。会話のなくなった夫婦は、どのように関係を修復していけば良いのでしょうか。



会話する時に前置きをする



一般的に、女性は会話の内容に共感して欲しいと考え、男性は解決策を示して欲しいと考えます。例えば、「今日は体調が悪い」と言ったとき、妻は「大丈夫？」と心配して欲しいだけなのに、夫は「寝ていれば？」と解決策のみを提示します。このため、夫に悪気はなくても、妻は冷たくあしらわれたと捉えてしまうのです。



このようなすれ違いを防ぐため、会話する前に「ただ共感して欲しい」「アドバイスが欲しい」など、こちらの要望を伝えてみましょう。男性側も「女性の話は何が言いたいのか分からない」と感じることが多いので、意図を先に伝えれば会話もスムーズに進みます。



妻の話を頭から否定してくる夫に対しては「とりあえず最後まで話を聞いて欲しい」と伝えておくといいかもしれません。



夫に気を使うのをやめる



相手を思いやる気持ちが強く、尽くしすぎる人は、夫に気を使うのをやめてみましょう。「こんなことを言ったら夫が不機嫌になる」と、自分を押し殺していませんか？反対に「何か会話しなくちゃ」と無理に話しかけてもストレスが溜まります。夫の顔色をうかがうのをやめ、時には喧嘩して意見をぶつけると、心のモヤモヤがスッキリすることもあります。



夫に期待することをやめる



男性と女性は、考え方や感情の表現などで異なる部分があり、すべてを理解し合うことは基本的に不可能です。また、夫は仕事のことで頭がいっぱいで妻の話を聞く余裕のない状態なのかもしれません。



「理解してもらえなくて当たり前」「話を聞いてくれなくても仕方ない」と割り切り、夫に期待することをやめてみましょう。相手に期待しなくなると、想像したリアクションが返ってこなくても落胆しなくなり、気分的に楽になります。



自分が参加できるコミュニティを増やす



夫との関係に固執せず、家庭の外に目を向けることで、解決の糸口がつかめることもあります。趣味や仕事を通してコミュニティを増やしてみましょう。さまざまな人と会話すると気分転換になり、夫婦の問題を客観視できるようになります。尊敬できる人に相談すると、良いアドバイスも受けられるでしょう。



経済的に自立する



自分の収入が少ないことを引け目に感じている場合は、経済的に自立することで、夫に気を使わず対等に話せるようになります。また、関係の修復ができず、離婚へ至ったときにも備えられます。仕事をバリバリこなす妻を見て夫の態度も変わり、夫婦関係が良くなる可能性もあるでしょう。



夫婦カウンセリングを受ける



夫婦の問題を自分たちだけで解決するのが難しいと感じたら、夫婦カウンセリングを検討してみましょう。夫婦カウンセリングとは、専門のカウンセラーが夫婦の悩みや問題を聞き、関係改善のためのアドバイスやサポートを行うサービスです。



夫婦カウンセリングは「二人で受けるもの」というイメージがありますが、実は一人でも受けることができます。夫が協力的でない場合や、まずは自分の気持ちを整理したい場合は、妻一人で相談しても問題ありません。第三者の客観的な視点から助言を受けることで、夫婦関係の見方が変わったり、自分の気持ちを整理できたりするメリットがあります。



夫と話さない方が楽と感じる妻の末路は？

夫婦間の会話がなくなると、最終的にどうなるのでしょうか。夫と話さない方が楽と感じる妻の末路として、考えられる3つのパターンを紹介します。



◆夫に期待せずに気楽に過ごす



一つ目は、会話が減ったことで旦那に気を使う必要がなくなり、妻が気楽に過ごせるパターンです。夫の方が危機を感じて夫婦仲の改善を図る可能性もありますが、多くの場合はそのまま会話が減っていきます。しかし、妻はもう旦那に何も期待していないので、夫婦間で話し合いをする機会がなくなっても、特に問題は感じません。



◆家庭内別居状態になる



夫婦の会話が減って互いに顔を合わせる時間も少なくなり、気付けば家庭内別居状態になっていたというケースも少なくありません。妻から話しかけられなくなっても、多くの夫は「すぐに元に戻るだろう」と考えて放置してしまいます。そのような態度をとられた妻は、夫はやはり自分に無関心なのだと感じ、一緒にいたくないとさえ思ってしまいます。



◆離婚に至る



夫婦間の会話がなくなり、関係の修復ができずに離婚へ至るパターンも考えられます。妻が夫に愛想を尽かす場合もありますが、妻から無視され続けた夫が離婚を切り出すこともあります。中には、数十年の家庭内別居を経て、熟年離婚に至る夫婦も多いようです。



【Q&A】旦那と話さない方が楽に関するよくある質問

Q. 夫と話さないことは悪いことですか?



必ずしも悪いことではありません。夫婦にはそれぞれのコミュニケーションスタイルがあり、無理に会話を増やす必要はありません。 ただし、話すことがストレスになっている場合や、関係が冷え切っている場合は、将来的な問題に発展する可能性があるため注意が必要です。



Q. 夫が話を聞いてくれないのは私のせいですか?



あなたのせいではありません。夫婦間のコミュニケーション問題は、どちらか一方だけの責任ではなく、お互いの性格や価値観の違いが原因であることが多いです。 夫側にも「話を聞く姿勢」が欠けている可能性が高いため、自分を責める必要はありません。



Q. 夫と話さなくても離婚せずに済みますか?



話さなくても離婚しない夫婦は存在します。お互いが現状に納得し、家庭内別居のような形でも生活が成り立っていれば、離婚に至らないケースもあります。 ただし、どちらかが現状に不満を持ち続けると、熟年離婚などのリスクは高まるでしょう。



Q. 夫に話しかけられるのが苦痛な時はどうすればいいですか?



まずは自分の気持ちを整理することが大切です。なぜ苦痛に感じるのか、夫のどんな言動が嫌なのかを明確にすることで、対処法が見えてきます。 一人で抱え込まず、信頼できる友人やカウンセラーに相談することで、客観的な視点を得られるでしょう。



Q. 夫との会話を増やすにはどんな話題がいいですか?



日常の些細な出来事や共通の関心事から始めるのがおすすめです。子供のこと、テレビやニュースの話題、週末の予定など、軽い話題から会話のキャッチボールを試みましょう。 重い相談事や意見がぶつかりそうな話題は、関係が改善してから取り組むと良いでしょう。



夫と話さない方が楽と感じる妻は自立の準備をしよう

妻が夫と話さない方が楽だと感じるには、さまざまな理由があります。会話の減った夫婦でも関係を修復する方法はありますが、離婚に至る可能性を視野に入れ、経済的に自立できるよう準備しておくと安心です。離婚を検討している人は、夫婦関係に詳しい弁護士に相談してみましょう。



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