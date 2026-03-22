マツダは19日、クロスオーバーSUVモデル「CX-60」と「CX-80」の改良版を発売した。新グレードを追加するとともに、既存の一部グレードは廃止している。

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マツダはCX-60とCX-80共通の新グレードとして「XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package」を追加。さらに両モデルで、マツダコネクトの操作性を改善、全グレードでApple CarPlayとAndroid Autoでのタッチパネル操作を可能としている。

デザイン面では風切り音を抑制するため、フロントドアガラスを遮音タイプに変更。CX-60の3グレード、CX-80の2グレードにおいては、シフトパネルやコンソール、ドアトリムの加飾を「マットブラックヘアライン:シルバーベゼル」に変更している。

CX-60には、赤い内装色でスポーティな走りを強調する「XD-HYBRID Drive Edition Burgundy Leather Package」も追加。さらにAI音声認識サービス「Amazon Alexa」や、施設情報や駐車場の空き状況などをリアルタイムで確認できる「マツダオンラインナビ」なども加わり、運転中の利便性を高めている。

デザインにおいては、XDグレードのエグゾーストガーニッシュをクロームメッキからブラックメタリックに刷新。ボディカラーは全グレードにおいてジルコンサンドメタリックが選択可能になり、新色としてポリメタルグレーメタリックも採用した。一方でソニックシルバーメタリックは廃止されている。

加えてマツダはCX-60の事故リスクを低減させるため、対向車衝突被害軽減機能のあるスマート・ブレーキ・サポート、緊急停止支援機能つきのクルージング&トラフィック・サポートなども新たに採用した。

CX-80では、シートバリエーションの構成が見直され、「Premium Sports」「Premium Modern」は、6人乗りのキャプテンシート仕様のみの提供となる。他グレードでは6人乗りセンターウォークスルー仕様と、7人乗りベンチシート仕様から選べるようになった。

希望小売価格はCX-60が382万8,000円〜649万5,500円、CX-80が478万1,700円〜714万4,500円。