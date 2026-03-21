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【ネタバレ注意】朝ドラ「ばけばけ」最終回、イライザはなぜ激怒した？知っておきたい『KUWAIDAN』に込められた夫婦の物語

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【ばけばけ】朝ドラ第２５週 最終週 最終回あらすじネタバレ 感想予想考察 NHK ストーリー ３月２３日（月）～３月２７日（金）最新」と題した動画を公開した。動画では、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の最終週について、ヘブンの遺作『KUWAIDAN』をめぐるイライザの心境の変化を中心に考察している。



動画ではまず、ヘブンとトキが二人で書き上げた本『KUWAIDAN』がアメリカから届く場面から考察が始まる。しかし、その本はすぐには評価されず、ヘブンの妻であるイライザは「なぜ最後にこんな幼稚なものを！」と激怒するという。この怒りの背景には、イライザがヘブンの才能を高く評価し、もっと格調高い文学作品を遺してほしかったという期待があったと分析する。



しかし、この物語の鍵は『KUWAIDAN』という題名そのものにあると動画は指摘する。これは単なる「怪談」ではなく、妻セツ（トキのモデル）の出雲弁訛りをヘブンがそのまま採用した史実に基づいている。つまり、この本はヘブン一人の作品ではなく、「二人のあいだから生まれた本」であり、学のないトキが読めるようにという願いから生まれた夫婦の愛の結晶であった。



ヘブンの死後、イライザはこの事実に気づく。トキがきっかけで『KUWAIDAN』が書かれたことを知り、この本がヘブンの「最後の到達点」であり、「世界へ届けたいもの」だったことを理解するのだ。そして、イライザは態度を急変させ、今度はトキに「ヘブンのことを書いてほしい」と依頼する。これは、外の世界の理解者であるイライザと、内側の語り部であるトキが、ヘブンの死後にその功績を「残す」という共通の仕事で繋がることを意味している。



最終週のサブタイトル「ウラメシ、ケド、スバラシ。」が示すように、ヘブンの死は悲しいが、その遺志は素晴らしい形で受け継がれていく。動画では、異なる二人が出会い、すれ違いながらも共に暮らし、最後には一つの本へとたどり着く、という「ばけばけ」が描きたかった核心に触れ、考察を締めくくった。