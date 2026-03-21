ヨウジヤマモトが手掛けるコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDEと、『龍が如く』シリーズを手掛ける龍が如くスタジオによる第4弾コラボレーションコレクションが、3月25日より発売されることが発表された。

（参考：【画像あり】キャラクターの刺青デザインを大胆に落とし込んだシャツなど）

今回のコレクションは『龍が如く』シリーズ20周年を記念して制作されたもの。「コラージュ」をテーマに掲げ、シリーズに登場するキャラクターの刺青デザインを大胆に落とし込んだグラフィックシャツ2型とコーチジャケット1型の全3アイテムで構成される。

「花ドクロシャツ」（正式名称：WILDSIDE × 龍が如くスタジオ Rayon Shirt（花髑髏））は、獅子堂康生の刺青をモチーフに、両胸から袖にかけて大胆に配置。実際のキャラクターの配置を踏襲した仕上がりとなっている。背面には南大作の蛇ドクロ、島袋力也のハブ、桐生一馬の応龍、錦山彰の緋鯉といった人気キャラクターの刺青柄がコラージュされている。

「蛇神獣シャツ」（正式名称：WILDSIDE × 龍が如くスタジオ Rayon Shirt（蛇神獣））は、真島吾朗の白桜と蛇の刺青をモチーフに採用。背面には獅子堂康生の獅子、春日一番の龍魚、峯義孝の麒麟、巌見恒雄の白澤がコラージュされており、幻想的な動物たちが複雑に絡み合うデザインとなっている。

コーチジャケット（正式名称：WILDSIDE × 龍が如くスタジオ Coach Jacket）は、両胸に久瀬大作の刺青をモチーフにしたドクロ柄を配置。背面には人気キャラクターの刺青モチーフを組み合わせ、アウトラインに「龍」のロゴをあしらったデザインに仕上げられている。

販売はWILDSIDE公式オンラインプラットフォームのほか、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、Yohji Yamamoto 阪急MEN'S TOKYOの実店舗3店舗で取り扱われる。（文＝リアルサウンド編集部）