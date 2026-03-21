山本圭壱＆西野未姫、新居初公開 3LLDDKKに「徒歩0分最高ですね〜」「あの高級マンションを…」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）が21日までに、自身のYouTubeチャンネル「極楽とんぼ山本圭壱 けいちょんチャンネル」に動画を投稿。新居を公開した。
【動画】「あの高級マンションを…」3LLDDKKとなった新居を初公開した山本圭壱＆西野未姫
動画には、妻でタレントの西野未姫（26）と長女・にこりちゃん（1）も登場した。山本は「部屋が増えました」と報告。意味が分からず戸惑うカメラマンに「部屋をもう一件借りました」と補足した。
第2子を妊娠したタイミングで、現在の部屋の隣室が空いたことから、隣室を新たに借りることに決めた。現在、荷物や衣類が多くなり、収納した部屋ではそこで寝るにも窮屈になってしまったことが理由と説明。壁を破ってつなげることはできなかったが、2部屋合わせて合計3LLDDKKの部屋になるそう。
そして、実際に新しい隣の部屋を披露。新しい部屋に物置機能などを移す構想を語りつつも西野は「なんにも考えてない」とポツリ。手始めに床にマットを敷く作業を公開した。
この投稿に「徒歩0分最高ですね〜」「あの高級マンションをもう一部屋なんて！」「すごい！めっちゃお金持ち！」といったコメントが寄せられた。
【動画】「あの高級マンションを…」3LLDDKKとなった新居を初公開した山本圭壱＆西野未姫
動画には、妻でタレントの西野未姫（26）と長女・にこりちゃん（1）も登場した。山本は「部屋が増えました」と報告。意味が分からず戸惑うカメラマンに「部屋をもう一件借りました」と補足した。
第2子を妊娠したタイミングで、現在の部屋の隣室が空いたことから、隣室を新たに借りることに決めた。現在、荷物や衣類が多くなり、収納した部屋ではそこで寝るにも窮屈になってしまったことが理由と説明。壁を破ってつなげることはできなかったが、2部屋合わせて合計3LLDDKKの部屋になるそう。
そして、実際に新しい隣の部屋を披露。新しい部屋に物置機能などを移す構想を語りつつも西野は「なんにも考えてない」とポツリ。手始めに床にマットを敷く作業を公開した。
この投稿に「徒歩0分最高ですね〜」「あの高級マンションをもう一部屋なんて！」「すごい！めっちゃお金持ち！」といったコメントが寄せられた。