脳科学者・茂木健一郎の「旅ラン」in京都。東本願寺の静寂に触れ「深い言葉だな」と感じたワケ
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脳科学者の茂木健一郎が自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 京都駅から東本願寺へ。心をあらわれる祈りの場をめぐるラン。２０２５年３月１３日出走。」と題した動画を公開しました。
今回の動画では、京都駅周辺をスタートし、東本願寺とその界隈を巡る「旅ラン」の様子を紹介しています。
早朝の京都駅から走り出した茂木は、多くの人が行き交う大通りを進み、東本願寺へと向かいます。普段は観光客が多い場所を避ける傾向があるとしつつも、この日は東本願寺の方面へ。「本格的な京都って感じがする」と述べ、その荘厳な雰囲気に期待を寄せました。
東本願寺の広大な境内に足を踏み入れると、「大きいね、東本願寺は本当に」とその規模に感嘆。静寂に包まれた空間を走りながら「すがすがしい気持ちになります」と心洗われるような表情を見せ、御本堂で参拝しました。
その後、重要文化財である「菊の門」などを鑑賞。門前に掲げられた言葉に「受け入れられない自分がいる」「深い言葉だな」と思索を巡らせる場面も。さらに、東本願寺から一本筋を入った通りへ進み、「こんなに落ち着いた街並みになる」と、観光地の喧騒から離れた京都の魅力に触れました。
多くの観光客で賑わうエリアとは一味違った、静かで歴史的な京都の朝を感じられる今回の旅ラン。京都を訪れる際の新しい楽しみ方の参考になりそうです。
今回の動画では、京都駅周辺をスタートし、東本願寺とその界隈を巡る「旅ラン」の様子を紹介しています。
早朝の京都駅から走り出した茂木は、多くの人が行き交う大通りを進み、東本願寺へと向かいます。普段は観光客が多い場所を避ける傾向があるとしつつも、この日は東本願寺の方面へ。「本格的な京都って感じがする」と述べ、その荘厳な雰囲気に期待を寄せました。
東本願寺の広大な境内に足を踏み入れると、「大きいね、東本願寺は本当に」とその規模に感嘆。静寂に包まれた空間を走りながら「すがすがしい気持ちになります」と心洗われるような表情を見せ、御本堂で参拝しました。
その後、重要文化財である「菊の門」などを鑑賞。門前に掲げられた言葉に「受け入れられない自分がいる」「深い言葉だな」と思索を巡らせる場面も。さらに、東本願寺から一本筋を入った通りへ進み、「こんなに落ち着いた街並みになる」と、観光地の喧騒から離れた京都の魅力に触れました。
多くの観光客で賑わうエリアとは一味違った、静かで歴史的な京都の朝を感じられる今回の旅ラン。京都を訪れる際の新しい楽しみ方の参考になりそうです。
YouTubeの動画内容
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