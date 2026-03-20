沖縄県名護市辺野古沖で船２隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒と船長が死亡、１４人が負傷した事故で、第１１管区海上保安本部は２０日、２隻を運航した市民団体「ヘリ基地反対協議会」の事務所などを業務上過失致死傷などの容疑で捜索した。

過失の有無や事故原因の究明に向け、強制捜査に踏み切った。

いずれも名護市にある同団体の事務所や事故現場に近い港そばの活動拠点には２０日午前、１１管の捜査員らが段ボールを手に次々と捜索に入った。捜索後に取材に応じた同団体の仲村善幸・共同代表は「被害を受けた方の気持ちを大事にしないといけない」と述べ、捜査に全面的に協力する意向を示した。

事故は１６日午前１０時１０分頃に発生し、「不屈」（定員１０人）と「平和丸」（同１３人）が相次いで転覆した。２隻に乗っていた高校生１８人を含む計２１人が海に投げ出され、不屈の船長の金井創（はじめ）さん（７１）、平和丸に乗っていた同高２年の女子生徒（１７）が溺死し、高校生ら１４人が指の骨を折るなどのけがを負った。

１１管によると、事故当日は波浪注意報が発表されており、海保のボートが２隻に安全航行を呼びかけていた。現場海域は海底にリーフ（環礁）が広がる浅瀬で押し寄せた波が高くなりやすいという。

同団体によると、出航を見送る目安は風速７、８メートルを超える場合としていたが、判断基準は明文化しておらず、船長に一任していた。また、２隻とも他人の需要に応じて人を運ぶ事業に必要な海上運送法上の事業登録をしていなかった。

１１管は、船長らの出航判断や航路の選択に問題がなかったかどうか業務上過失往来危険と業務上過失致死傷容疑で捜査しているほか、事業登録を怠った可能性も視野に同法違反の疑いでも調べる。