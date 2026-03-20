SUPER BEAVER、フルアルバム『人生』リリース決定！新曲6曲を含む全12曲を収録
SUPER BEAVERのメジャー再契約後第4弾となるフルアルバムのリリースが発表された。2026年6月24日に発売される本作のタイトルは『人生』。
■「向き合い続ける瞬間そのものが希望であり、希望を持ち続けることが生きるということなのかもしれないと、そう想いながら付けた『人生』というアルバムタイトル」（柳沢亮太）
『人生』は初回生産限定盤A・初回生産限定盤B・通常盤・ファンクラブ盤(完全生産限定盤)の全4形態でのリリースとなる。
アルバムには、「片想い」 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中歌)、「涙の正体」 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌)、「主人公」 （フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング)、「まなざし」 (映画『金子差入店』主題歌)、「燦然」 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)、「生きがい」 (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング)の既発シングル曲に加え、新曲6曲を収録した全12曲を収録。これまで発表されてきた楽曲たちと新たに生まれる楽曲が並び、現在のSUPER BEAVERの魅力を凝縮したフルアルバムとなる。
初回生産限定盤・ファンクラブ盤(完全生産限定盤)には、それぞれ異なる豪華ライブ映像の収録が予定しており、さらに三方背ボックス・デジパック仕様となっている。
アルバムタイトル『人生』に込められた想いを綴ったコメントが、SUPER BEAVER柳沢亮太から届いている。
■SUPER BEAVER 柳沢亮太 コメント
■リリース情報
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『人生』
■ツアー情報
SUPER BEAVER『都会のラクダ DOME TOUR 2026』
08/01(土)大阪・京セラドーム大阪
08/02(日) 大阪・京セラドーム大阪
09/22（火・祝）東京・東京ドーム
09/23（水・祝）東京・東京ドーム
■関連リンク
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/