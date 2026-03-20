この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【リブート】第８話ドラマ考察 警察の犬は三上！寺本は手下！ 最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」を公開。TBS日曜劇場「リブート」に登場する警察内部のスパイ、通称「66の犬」について、通説となっている寺本恵土（中川大輔）ではなく、その上司である三上章大係長（池田鉄洋）こそが真のスパイであるという新説を展開した。



これまで「66の犬」は寺本であるとの見方が有力視されていた。その根拠として、ロッカーの鍵を渡したことや、DNA鑑定書を持ってきたこと、さらにマネーロンダリングを説明するイラストに寺本らしき人物が描かれていたことなどが挙げられていた。しかしトケル氏は、このイラストに描かれているのは「組織の末端スタッフ」に過ぎず、警察内部の重要なスパイを描いたものとは考えにくいと指摘。これまでの通説は、視聴者を誘導するためのミスリードである可能性に言及した。



その上で、トケル氏は三上係長がスパイであるとする複数の根拠を提示。まず、容疑者が自首してきたにもかかわらず、早瀬陸（鈴木亮平）に対して「あの少年にたどり着くまで随分早かったな」と、まるで捜査によって発見したかのような不自然な発言をした点を挙げる。さらに、直属の部下である儀堂歩（鈴木亮平）が逮捕される重要な場面に立ち会わなかったことについて、「66への連絡のためではないか」と推測した。



また、第5話で三上が儀堂のスマホを返却した後に盗聴器が仕掛けられていたことが判明した点にも着目。早瀬は幸後一香（戸田恵梨香）が仕掛けたと思い込んでいたが、三上が拘束中に細工した可能性も否定できないとした。これらの状況証拠から、トケル氏は「三上係長は66の犬で、もしかすると寺本は三上の指示で動いている人間かもしれない」と結論付けた。一連の偽装工作は若手刑事一人で実行するのは困難であり、係長の立場にある三上であれば可能だと分析し、自身の考察を締めくくった。